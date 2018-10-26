HDP'li Taşdemir Halen evlere bidonlarla su taşınıyor

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Dilan Taşdemir, Ağrı\'daki doğal gaz ve içme suyu sorunuyla ilgili \"Yalnızca birkaç mahalleye doğal gaz verilmekle yetinildi. Birçok köyde içme suyu şebekesi bulunmuyor. Vatandaşlar halen evlerine bidonlarla su taşıyor\" dedi.



HDP Ağrı milletvekilleri Dirayet Dilan Taşdemir ve Abdullah Koç, TBMM\'de düzenlenen basın toplantısında, kentin sorunlarını dile getirdi. Taşdemir, söz verilmesine rağmen şehre beklenen yatırımların yapılmadığını savunarak, \"Ağrı\'nın doğal gaz sorunu tam olarak çözülmedi. Yalnızca birkaç mahalleye doğal gaz verilmekle yetinildi. Ağrı\'ya doğal gaz getireceğini iddia edenler halkı tezeğe mahkum etti. Kentte içme suyu problemi yaşanıyor. Birçok köyde içme suyu şebekesi bulunmuyor. Vatandaşlar halen evlerine bidonlarla su taşıyor. Ağrı\'da sağlık hizmeti de krize dönüştü. Ağrı Devlet Hastanesi\'nde bir taraftan inşaat devam ederken, diğer taraftan hastalar sedyelerle taşınıyor. Bu görüntü bile utanç verici\" diye konuştu.



KOÇ: TURİZM FAALİYETLERİNİN KISITLANMASINI ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL

HDP\'li Abdullah Koç ise kentin sorunlarına ilişkin \"Ağrı\'nın sorunlarını gündeme getirmek ve çözüm yolları bulmak için soru önergeleri ve kanun teklifleri verdik. Ağrı Dağı, doğa yürüyüşlerine ve hayvancılıkla geçimini sağlayan vatandaşlara kapatılarak, yasak bölge ilan edildi. İşsizlik ve yoksulluğun dibe vurduğu ilimizde turizm faaliyetlerinin kısıtlanması ve yasaklanmasını anlamak mümkün değildir\" dedi.



GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-HDP\'li vekillerin açıklaması

Haber-Kamera:Nursima ÖZONUR / ANKARA ,(DHA)

