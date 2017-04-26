HDP'li Taşdemir: Fatma Şahin IŞİD sanığıyla neden görüştü?

HDP Ağrı Milletvekili Dirayet Taşdemir, Başbakan Binali Yıldırım’a verdiği soru önergesinde Antep Büyükşehir Beledeiye Başkanı Fatma Şahin’in IŞİD sanığı Bahaa Alden Najeep ile görüştüğüne dair iddiaları ve bu konuda herhangi bir şey yapıp yapmayacaklarını sordu.

Bahaa Alden Najeep, birkaç kez Şahin ile görüştüğünü iddia etmiş, Şahin de iddialara cevaben “Suriyeli misafirlerimizi temsil ettiğini belirten tüm kesimlerle zaman zaman istişareler ve toplantılar yapılıyor’’ demişti.

Najeep, Antep Emniyeti’nde verdiği ifadesinde Suriyeli Gençleri Eğitme ve Geliştirme Derneği Başkanı sıfatıyla, özellikle Kobanê eylemleri döneminde, Fatma Şahin’in davetiyle iki ayda bir toplantıya katıldığını söylemişti.

Bunların üzerine yanıtlaması talebiyle Yıldırım’a verdiği soru önergesinde, Bahaa Alden Najeep’in IŞİD’e yardım için kurduğu dernek hakkında herhangi bir işlem yapılıp yapılmayacağını, belediyenin ‘’sivil toplum örgütleri’’ni hangi kriterlere göre belirlediğini sordu.

Taşdemir’in soru önergesi şöyle:

AKP-IŞİD ilişkisine yönelik iddiaların araştırılması konusunda TBMM’ye sunulan araştırma önergesi teklifleri çeşitli gerekçelerle reddedilmiştir. Hükümetiniz konuya ilişkin iddiaların araştırılması hedefiyle herhangi bir çalışma başlatmış mıdır?

Bahaa Alden Najeep’nin ifadesinde ÖSO için kurduğunu ifade ettiği Suriyeli Gençleri Eğitme ve Geliştirme Derneği’nin Antep Valiliği’nin “İnsani yardım dernekleri” kategorisinde olduğu ve hâlâ faaliyette olduğu ortaya çıkmıştır. Valiliğin bu tasarrufu konusunda işlem yapılması ve ilgili Derneğin kapatılması için çalışma başlatılmış mıdır?

Gaziantep Belediyesi’nce düzenlenen toplantılara çağrılan sivil toplum örgütleri hangi kriterlere göre belirlenmiştir? IŞİD sanığı Najeep’in katıldığı toplantılara sivil toplum örgütü sıfatıyla katılan diğer temsilciler ve sivil toplum örgütleri kimlerdir?

Bahaa Alden Najeep ile yapılan görüşmelerin özellikle Kobanê eylemleri döneminde başladığına dikkat çekmesi, IŞİD militanlarının Kürt muhalefetine karşı bir devlet destekli güç olarak konumlandırıldığı iddialarını güçlendirmektedir. Bu konuda kamuoyuna bir açıklama yapmayı düşünüyor musunuz?