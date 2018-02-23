T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP'li Taşçıer: AKP, MHP'ye benzedi; Kürt sorununa o gözle bakacak

Taşçıer, AKP'nin 20 milyon Kürdü yok sayacağını ifade etti

23 Şubat 2018 13:37

Hülya Karabağlı

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, AKP’nin MHP ile birlikte hazırladığı seçim ittifakı düzenlemesinden sonra Kürt sorununa MHP gözüyle bakacağını söyledi. Taşçıer,  AKP’nin 20 milyon Kürdü yok sayacağını ifade etti. 

Taşçıer, sosyal medya hesabından paylaştığı ittifat teklifine ilişkin  görüşlerini T24’e şöyle  değerlendirdi:

AKP ve MHP ittifakının sonucunun bu olacağını belirten Taşçıer, "Kürt sorununa MHP gözüyle bakacak, 20 milyon Kürt varlığını kabul etmeyecek, onu ve taleplerini görmeyecek,  demokratik yollarla çözme konusunda adımlar atmayacaktır. Zaten bunun mesajını Başbakan Yıldırım, yurtdışındaki  konuşmasında ‘Çözüm yok’  diyerek dile getirmişti.  Bu, bu soruna MHP gözüyle bakmaktır" dedi. 

“ MHP Kürtlerden nasıl oy almıyorsa AKP’de almayacak”


Taşçıer açıklamalarına şöyle devam etti: 

"AKP, Kürtlerden oy almayacaktır. MHP nasıl Kürtlerden oy almıyorsa, onlar da almayacaktır.  Hem Batıda hem de Kürt illerindeki Kürtler AKP ile olan hukukunu değiştirecektir”.
HDP’li vekilin Twitter hesabından değerlendirmesi şöyle:
AKP-MHP ittifakı tamam. Yani AKP, MHP ye benzeşti.
Kürd sorununa MHP gibi yaklaşım gösterecek. Artık 20 milyon Kürdü yok sayacak. Kürtler nasıl MHP’yi tabela partisi yaptıysa.
AKP’yi de tabela partisi yapacaktır."

ETİKETLER

HDPİmam TaşçıerKürt sorunuAKPMHPittifak

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

ÖSYM Twitter’dan porno içerik paylaşan hesabı takibe aldı...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24