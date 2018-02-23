HDP'li Taşçıer: AKP, MHP'ye benzedi; Kürt sorununa o gözle bakacak

HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, AKP’nin MHP ile birlikte hazırladığı seçim ittifakı düzenlemesinden sonra Kürt sorununa MHP gözüyle bakacağını söyledi. Taşçıer, AKP’nin 20 milyon Kürdü yok sayacağını ifade etti.

Taşçıer, sosyal medya hesabından paylaştığı ittifat teklifine ilişkin görüşlerini T24’e şöyle değerlendirdi:

AKP ve MHP ittifakının sonucunun bu olacağını belirten Taşçıer, "Kürt sorununa MHP gözüyle bakacak, 20 milyon Kürt varlığını kabul etmeyecek, onu ve taleplerini görmeyecek, demokratik yollarla çözme konusunda adımlar atmayacaktır. Zaten bunun mesajını Başbakan Yıldırım, yurtdışındaki konuşmasında ‘Çözüm yok’ diyerek dile getirmişti. Bu, bu soruna MHP gözüyle bakmaktır" dedi.

“ MHP Kürtlerden nasıl oy almıyorsa AKP’de almayacak”



Taşçıer açıklamalarına şöyle devam etti:

"AKP, Kürtlerden oy almayacaktır. MHP nasıl Kürtlerden oy almıyorsa, onlar da almayacaktır. Hem Batıda hem de Kürt illerindeki Kürtler AKP ile olan hukukunu değiştirecektir”.

HDP’li vekilin Twitter hesabından değerlendirmesi şöyle:

AKP-MHP ittifakı tamam. Yani AKP, MHP ye benzeşti.

Kürd sorununa MHP gibi yaklaşım gösterecek. Artık 20 milyon Kürdü yok sayacak. Kürtler nasıl MHP’yi tabela partisi yaptıysa.

AKP’yi de tabela partisi yapacaktır."