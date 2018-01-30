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HDP'li Tan'a 'örgüt adına suç işlemek' davasında beraat

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, 'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek' iddiasıyla 7

30 Ocak 2018 17:55

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HALKLARIN Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, \'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek\' iddiasıyla 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis istemiyle yargılandığı davada beraat etti. Tan hakkında, \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu\'na muhalefet etmek\' ve \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından açılan dava ise ertelendi.
HDP\'li Altan Tan\'ın, 2011 yılında öldürülen PKK\'lı teröristin cenazesine katılması ve bir toplantıda yaptığı konuşma nedeniyle yargılandığı davaya bugün devam edildi. Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nde görülen duruşmaya, tutuksuz sanık Tan katılmazken, avukatı hazır bulundu.
\'TERÖRİST CENAZESİNE İSTEYEREK KATILDI\'
Duruşmada bir önceki celsede açıkladığı esas hakkındaki görüşünü tekrarlayan savcı, sanığın PKK terör örgütü ve illegal uzantılarının yaptığı eylem çağrıları doğrultusunda, Kahramanmaraş\'ın Pazarcık kırsalında ölü ele geçirilen \'Cemal\' kod adlı Kenan Topdemir\'in 23 Nisan 2011 günü yapılan cenazesine, yasa dışı etkinlik olduğunu bilerek ve isteyerek katıldığını belirtti. Savcı, sanığın cenazedeki grup ile birlikte yürüdüğünü ve bu şekilde \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu\'na muhalefet\' ile \'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek suretiyle örgüt üyesi olmak\' suçlarını işlediğini kaydetti. Savcı, Tan\'ın, yaptığı bir konuşma nedeniyle de \'Terör örgütü propagandası yapmak\' suçunu işlediğini belirtti. Savcı, Altan Tan\'ın 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.
Savcının esas hakkındaki görüşünü açıklamasının ardından söz hakkı verilen sanık avukatı Mehmet Rauf Çiçek, Altan Tan\'ın yazıp imzaladığı savunmasını mahkemeye sundu. Daha sonra kararını açıklayan mahkeme heyeti, Altan Tan hakkında \'Toplantı ve Gösteri Yürüyüş Kanunu\'na muhalefet etmek ve Terör örgütü propagandası yapmak\' suçlarından açılan davanın ertelenmesine karar verdi. Mahkeme heyeti, Tan\'ın \'Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işlemek\' suçundan ise beraatine hükmetti.

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