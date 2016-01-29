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Altan Tan: Meclis kuaförü başörtülülere göre düzenlenecek mi?

Tan, başörtülü Meclis çalışanlarının mağdur edildiğini ileri sürdü

29 Ocak 2016 18:40

Meclis’teki başörtülü çalışanların kuaför sorununu gündeme taşıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı sorgu önergesinde “Başörtülü kadınları mağdur eden bu uygulamanın 2 yılı aşkı süredir düzenlenmemesin gerekçeleri nelerdir?” diye sordu.

Tan’ın sadece kadın personellerin çalışacağı bir kuaförün açılması hakkındaki verdiği soru önergesi şöyle:

1- Başörtülü personellerin ve başörtülü personel eşlerinin daha rahat bir şekilde kadın kuaförü hizmetlerinden faydalanması için sadece kadın personellerin çalışacağı bir yer açılması düşünülmekte midir?

2- Eski milletvekili odalarının bulunduğu alanda sadece kadın personellerin çalıştığı bir kadın kuaförlüğü bulunmasına rağmen, yeni binada başörtülü kadınları mağdur eden bu uygulamanın 2 yılı aşkın süredir düzenlenememesinin gerekçeleri nelerdir?

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