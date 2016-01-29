Altan Tan: Meclis kuaförü başörtülülere göre düzenlenecek mi?

Meclis’teki başörtülü çalışanların kuaför sorununu gündeme taşıyan HDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle hazırladığı sorgu önergesinde “Başörtülü kadınları mağdur eden bu uygulamanın 2 yılı aşkı süredir düzenlenmemesin gerekçeleri nelerdir?” diye sordu.

Tan’ın sadece kadın personellerin çalışacağı bir kuaförün açılması hakkındaki verdiği soru önergesi şöyle:

1- Başörtülü personellerin ve başörtülü personel eşlerinin daha rahat bir şekilde kadın kuaförü hizmetlerinden faydalanması için sadece kadın personellerin çalışacağı bir yer açılması düşünülmekte midir?

2- Eski milletvekili odalarının bulunduğu alanda sadece kadın personellerin çalıştığı bir kadın kuaförlüğü bulunmasına rağmen, yeni binada başörtülü kadınları mağdur eden bu uygulamanın 2 yılı aşkın süredir düzenlenememesinin gerekçeleri nelerdir?