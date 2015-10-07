HDP'li siyasetçiler gözaltında yaşadıklarını anlattı: Çocuk mu emziriyorsun diyerek dövdüler...

İstanbul'da 2 Ekim'de düzenlenen ve 51 kişinin gözaltına alınığı operasyonda işkence gördüklerini söyleyen HDP Bağcılar İlçe Yöneticisi Sabiha Bozan, "Böyle bir işkence, vahşet görmedim. Perdeleri kapatıp arabada bize işkence ettiler. Çocuğunu emziren bir kadın arkadaşımız 'Bana böyle vurma, ben çocuk emziriyorum' dediğinde 'Demek çocuk emziriyorsun. Bir de çocuk mu doğurdun' diyerek dövdü" dedi.

İstanbul'un birçok ilçesinde, 2 Ekim Cuma günü gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 51 kişiden 15'i tutuklanırken, serbest bırakılan kadınlar gözaltında yaşadıklarını DİHA'ya anlattı.

Beylikdüzü'ndeki evine yapılan baskında 2007 yılında Demokratik Toplum Kongresi'nin (DTK) delegesi olduğu gerekçesiyle gözaltına alınan Zemine Gökçe, emniyet müdürlüğünden gece vakti doktor muayenesi için hastaneye götürüldüklerini ve bu esnada kadın polisler tarafından işkenceye maruz kaldıklarını ifade etti.



'Bağırınki biz de daha iyi dövelim'





Dışarıya seslerinin gitmemesi için müzik sesinin sonuna kadar açıldığını kaydeden Perihan Yokuş da, kadın polislerin kendilerine, "Devletin koltuğuna başınızı, sırtınızı dayamayın" söylemleriyle psikolojik baskıda bulunduklarını anlattı. Konuşmadıkları için zorla konuşmaya çalıştırıldıklarını ve "Sesiniz neden çıkmıyor? Bağırınki biz de daha iyi dövelim" tarzında söylemlerde bulunduklarını ifade eden Yokuş, "Onlar ne yaptılarsa da biz sesimizi çıkarmadık" diye belirtti.



HDP'li yönetici: Kadın polisler işkence etti,

erkek polisler izledi





HDP Bağcılar İlçe Yöneticisi Sabiha Bozan da, "gözaltı sırasında yaşadığı işkencelerin 90'lı yıllardaki işkenceyi de aştığını" ifade ederek, hastaneye götürüldüklerinde ellerinin ters kelepçelendiğini söyledi. Çevik kuvvet aracına bindirilmeleri ardından yaklaşık 10 kadın polis tarafından işkence gördüklerini anlatan Bozan, erkek polislerin ise işkenceyi izlediklerini anlattı.



'Kobanê'ye gidin'





Kadın polislerin, "Siz burada ne yapıyorsunuz. Dağa çıkın, Kobanê'ye gidin" sözlerini sarf ettiğini kaydeden Bozan, şunları aktardı:

"Böyle bir işkence, vahşet görmedim. Perdeleri kapatıp arabada bize işkence ettiler. Çocuğunu emziren bir kadın arkadaşımız 'Bana böyle vurma ben çocuk emziriyorum' dediğinde 'Demek çocuk emziriyorsun. Bir de çocuk mu doğurdun' diyerek dövdü."

Polislerin "Size Abdullah Öcalan talimat verdi. Vatan'ı bölmek için DTK'yı kurdunuz" diyerek suçlandıklarını aktaran Bozan, "Bir polise 'Senin annen yerindeyim' dedim. O da bana 'Haşa ben annemi senin yerine mi koyacağım. O kafanı kaldırırsan boynunu koparırım' dedi" diyerek yaşadıklarını özetledi.



Şikayetçi olacaklarını kaydeden Bozan, "Bu davanın takipçisi olacağız. Onları affetmeyeceğiz. Çünkü hiçbir suç işlemedik" diye belirtti.



Müzeyyen Açış da, operasyonda savaşta esir alınanlar gibi gözaltına alındıklarını söyledi. Kendilerine "İstiklal Marşı" okutulmaya çalışıldığını belirten Açış, kadın polislerin kendilerine, "Sizi yaşatmayız. Öldürüp de atarız" şeklinde tehdit ettiğini kaydetti. Açış, "Aslında işkence eve yaptıkları operasyonla başladı. Yani 90'lı yılları hatırlattı. Suç duyurusunda bulunacağız" dedi.



Zeynep Arslan ise, yaşadıklarını şöyle anlattı:

"Polisler, annelere hakaret ettiler. Annelere 'Sen niye başörtü takıyorsun sanki inancın mı var' gibi türlü türlü hakarette bulundular. Bize 'Kandile çocuk yetiştiriyorsunuz' diyerek şiddet uyguladılar."