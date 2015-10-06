Cuma günü İstanbul’da gözaltına alınan HDP’lilerin 15’i tutuklandı

İstanbul’da 2 Ekim Cuma günü gözaltına alınan ve içlerinde HDP İstanbul ilçe yöneticilerinin de olduğu 51 Kürt siyasetçiden 15’i tutuklandı.

Dicle Haber Ajansı’nın haberine göre, gözaltına alınanlardan 24’ü dün akşam saatlerinde savcılık tarafından serbest bırakılırken, 27’si ise tutuklama talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi.

Gece nöbetçi mahkeme tarafından ifadeleri alınmaya başlanan 27 Kürt siyasetçinin ifade işlemleri sabah saatlerine kadar sürdü. Mahkeme heyeti, ifadelerin alınmasının ardından 15 isim hakkında tutuklama kararı verdi.

Tutuklanan Kürt siyasetçilerinm isimleri şöyle:

Ayşe Karadağ, Tengazer Yılmaz, Meliha Varışlı, Ramazan Kırkpınar, Senar Ok, Emin Ang, Subutay Açık, Zafer Kırık, İsmail Kurt, Betül Katurman, Hüseyin Güngör, Seyfettin Peker, Emin Acar, Abdurrahim Yazol ve Cafer Aydoğmuş.

Mahkemenin serbest bıraktığı siyasetçiler ise; Kifayet Yılmaz, Avniye Tanrıkulu, Nurettin Kaplan, Seydi Fırat, Aliye Türk, Gülay Çelik, Mecit Aygün, Hicran Urun, Gülistan Aydın, Refika Kısmet ve Haluk Ağabeyoğlu oldu.

Gözaltına alınanlar, ‘halk mahkemeleri adıyla yargılama yapmak, PKK için vergilendirme adı altında halktan zorla para toplamak, PKK’ya eleman kazandırmak için siyaset akademisi kurmak’ iddialarıyla suçlanıyordu.