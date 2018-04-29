HDP'li Sırrı Süreyya Önder: Diz çökmeyeceğimizi anlamış olmalılar

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) ve bileşenlerine dair bugün sabah yapılan operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mezopotamya Ajansı'na göre şu ana kadar, HDK Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu, Devrimci Parti Genel Başkanı Musa Piroğlu, SODAP Eşsözcüsü Kezban Konukçu, Sol Yeşil Parti Eş Başkanları Naci Sönmez ve Eylem Tuncaeli, ESP Genel Başkan Vekili ve Sosyalist Kadın Meclisi Sözcüsü Fadime Çelebi ile SYKP Eş Genel Başkanı Ahmet Kaya'nın İstanbul'daki adreslerine düzenlenen operasyonlarla gözaltına alındıkları bilgisine ulaşıldı.

Gözaltına alınan HDK Eş Sözcüsü Hamzaoğlu hakkında, 2011'de Kocaeli Dilovası'ndaki kirlilik ve kanser üzerine yaptığı araştırma nedeniyle "halkı paniğe sevk etme" iddiasıyla soruşturma açılmıştı. Barış için Akademisyenler bildirisine imza veren Hamzaoğlu, bu nedenle gözaltına alınmış ve üniversitedeki görevinden de ihraç edilmişti.

Hamzaoğlu gözaltına alınmadan önce, dün gözaltına alınan kişilerle ilgili Mezopotamya Ajansı'na konuşmuş, "Hep beraber ayakta kalmaya, günlük olarak işlerimizi aksatmadan işlerimizi yerine getirmeye büro faaliyetleri de dahil hiçbir şekilde ertelemeye mahal vermeden devam ediyoruz. Bu tür müdahaleler motivasyonumuzu arttırır sadece. Aldığımız motivasyonla da kongreye gideceğiz" demişti.

HDK Eş Sözcüsü Gülistan Koçyiğit'in İzmir Menemen'deki evine, DBP Eş Genel Başkan Yardımcısı Hacer Özdemir'in de Diyarbakır'daki evine polis baskını yaptığı belirtiliyor.

Yapılan bu gözaltılara HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay twitter hesabından tepki gösterdi. Kemalbay, şu paylaşımda bulundu: "Bileşen Eş Başkanlarına, Eş Sözcülerine ve partililerimize yapılan keyfi gözaltı saldırılarına karşı dayanışmayı ve demokrasi mücadelesini büyüterek cevap vereceğiz. #11ŞubattaAnkaradayız".

Daha sonra Serpil Kemalbay hakkında da gözaltı kararı çıkarıldı.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDK üyelerine yönelik gözaltılarla ilgili parti genel merkezinde bir basın açıklaması yaparak kaç kişinin gözaltına alındığını öğrenemediklerini söyledi.

Önder şöyle konuştu:

"15 gündür bütün vekillerimiz ve il ilçe eş başkanlarımız fiilen ev ziyaretlerine başladılar. Gittiğimiz her kuruma ve HDP'nin bütün bileşenlerine dönük amansız bir tutuklama furyası başladı. Bir kurultayı engelleme hiç bu kadar hoyratça yapılmamıştır. Devlet de eskiden daha ince çalışırdı. Artık bu kaygıyı gütmüyor bile. Bu bizi bir parça üzer ama öte yandan kararlılığımız çoğaltır ve ne kadar doğru yolda olduğumuzun kanıtı olur.

"Hukuk komisyonumuzla bu istatistiği almaya çalıştık ama neredeyse saniye saniye değişen bir sayı var. örneğin dört arkadaşımız vardı ki, kısa süre önceye kadar onların gözaltına alındığından haberimiz yoktu. Örneğin ailerinin yanlarından alınmamışlar. Gözaltı usül ve haber verme prosedürleri de gözetilmiyor. Tam tersi kriminalize ederek büyük bir suçun mümessiliymiş gibi davranıyorlar.

"Özellikle bu sabah HDK bileşenlerine dönük bu sabah yapılan operasyonun son bulmasını istiyoruz. Bununla diz çökmeyeceğimizi artık anlamış olmalılar. Ama devlet dediğiniz şey biraz da aptallıkla bezelidir. Anlamıyorlar ama anlatacağız.

"Savaş koşullarındayız, bu savaşı başka başka adlarla ve dünyanın her yerinde bilindik basit propaganda yöntemleriyle meşrulaştırmaya çalışıyorlar. Mutlak bir Kürt düşmanlığı etrafında örgütlüyorlar. Bunu yapınca savaşın vahşetini gözlerden uzak tutmaya çalışıyorlar.