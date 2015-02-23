HDP'li Sırrı Sakık'ın kardeşi 'ailem beni affetsin' dedi AKP'den aday oldu!

Ağrı Belediye Başkanı HDP'li Sırrı Sakık'ın kardeşi Namık Sakık, AKP Muş İl Başkanlığı'na gelerek üye oldu. Sakık, "Ben hür irademi kullanıyorum, ailem beni de hor görmesin, affetsinler" dedi.

AKP Muş Milletvekili Aday Adayı Namık Sakık, Muş gezisinde ilk olarak AKP İl Başkanlığı'nı ziyaret etti. Namık Sakık, Merkez İlçe Başkanı Halil Subaşı ve il genel meclisi üyeleriyle sohbet etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önünün defalarca kesilmeye çalışıldığını savunan Namık Sakık, "Sosyal demokratlar, sosyalistler, bu şahsiyeti, bu iktidarı hazmedemiyorlar. Gezi olaylarında bunu organize ettiler başaramadılar, paralel yapıda organize ettiler başaramadılar, MOSSAD'la işbirliği yaptılar başaramadılar. Kobani olaylarında yapmak istediler başaramadılar. Bu halk bunu görmeli, bunu halka sunmalısınız. Sen bölgede barış rüzgarları estirmezsen, barışı sağlamazsan hiçbir şey yapamazsın. Biz hepimiz bu gemideyiz, gemi su alırsa hepimiz batacağız" dedi.

‘Ben Tayyip'çiyim’

Daha sonra İHA muhabirinin sorularını cevaplandıran ve kendisini 'Tayyip'çi' olarak tanımlayan Sakık, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben cumhurbaşkanlığı seçiminde televizyoncular, AK Parti'yi, Tayyip Bey'i neden tercih ettiğimi sordular. Ben, bu bölgenin çocuğuyum. Acılar gördüm, köy yakmalar gördüm, talanı gördüm. Bir tane özel tim Muş'u teslim alıyordu. Bu adam geldikten sonra 5 yıl bunu sıkıntıya soktular. Paralel yapı, Ergenekon, çeteler bu adamı sıkıntıya soktu ama bu direndi. 'Ben elimi bu taşın altına koymayacağım, gövdemi koyacağım' demişti. Eğer böyle bir lider gövdesini barış için taşın altına koyuyorsa, biz koymuyorsak onursuzluktur. Ben onun için buradayım."

‘Güçlü bir Ak Parti yapacağız’

AK Parti'nin 400 milletvekiliyle parlamentoya gitmesi gerektiğini savunan Sakık, "AK Parti'yi tercih etmemin sebebi, AK Parti'nin politikası. Sağlıkta, eğitimde, ulaştırmada, çok iyi şeyler görüyorum. AK Parti, 20'ye yakın arkadaşımızı davet etti. Bize ne görev verirler onu bilmiyorum. Herkes İstanbul'u, Ankara'yı tercih etti, ben de Muş'u tercih ettim. Kim gelirse gelsin, beraber çalışacağız, güçlü bir AK Parti yapacağız. 400 milletvekiliyle parlamentoya gitmeli, yeni anayasa değiştirmeli, genel af ilan etmeli, barış sürecini bitirmeli. Biz bunları istiyoruz. Biz üzüm yemek istiyoruz, bağcıyı dövmek istemiyoruz. Milletvekili çok önemli bir olgu değil. Beni iyi bir lider yönetsin bana yetiyor. Bana huzur versin. Bundan dolayı AK Parti'yi tercih ettim" diye konuştu.

‘Soy ismim, ailem, PKK ile eşleşmiş bir ailedir’

Sakık, şöyle devam etti:

"Soy ismim, ailem, PKK ile eşleşmiş bir ailedir. Bölgede PKK ile eşleşmiş aşiretler, aileler var. Ben barış istiyorum. Ben Sakık'ım doğru da, Sakık olduğum için önümü görmemek diye bir hakkım yok. Ben önümü görüyorum. Benim ağabeyim öldürüldü, ben Mersin'de yaşıyordum, gece kapım çalınıyordu, özel tim geliyordu. Evimi kaçırdım. Ben Ankara'ya gittim gece ofisimin kapsını kırıyorlardı. Ben güçlü bir AK Parti'nin bu ülkede, barışı sağlayacağına inanıyorum. Diğer partiler bunu yapamaz. Yani Sakık olduğum için başka partide olmayacağım diye slogan da insanlara yakışmıyor."

‘Ailem beni affetsin, fazla kızmasın’

Ailesinin kendisine kızmamasını isteyen ve ağabeylerine saygısı olduğunu ifade eden Namık Sakık, şunları kaydetti:

"Herkesin hür bir iradesi var. Özgürlük diyoruz, demokrasi diyoruz, kardeşlik diyoruz, herkes eşittir diyoruz, e bıra (kardeş) herkes de özgür hür iradesini kullansın. Ben de bu hakkımı kullanıyorum, beni de hor görmesinler, affetsinler. Hepsi de benim büyüğümdür, ağabeyimdir, saygı duyuyorum. Bir sorun da yoktur. Herkes hür iradesini kullanıyor. Benim ağabeyimdir Ağrı'dadır, saygı duyuyorum. Ağabeyim buradan Ağrı'ya gidiyor Ağrılılar sahip çıkıyor belediye başkanı yapıyor. Ben Sakık'ım sen illa HDP'li olacaksın, yok bende bu. İlla HDP'li ol diyorlar. Bende böyle bir şey yok. Bu alanda düşüncelerim bu. Ailem bana kızıyorsa beni de affetsinler fazla kızmasınlar."

Namık Sakık, yaptığı açıklamanın ardından AK Parti'ye üye oldu. Merkez İlçe Başkanı Halil Subaşı, üye kaydı yapılan Namık Sakık'a AK Parti rozeti taktı.