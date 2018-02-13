HDP'li Serpil Kemalbay'ın evine polis baskını

HDP PM üyesi Serpil Kemalbay'ın İstanbul'daki evine polis baskın düzenledi. 9 Şubat'ta, kongreye iki gün kala Afrin açıklamaları nedeniyle hakkında gözaltı kararı çıkarılan Kemalbay'ın arama sırasında evde olmadığı bildirildi.

Mezopotamya Ajansı, 11 Şubat'ta yapılan kongrede eş başkanlık görevini devreden HDP'li Serpil Kemalbay’ın İstanbul Esenyurt’taki evine polisin baskın yaptığını duyurdu. Kimsenin bulunmadığı daireye giren polisler, içeride arama yaptı.

TIKLAYIN- HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı

HDP Kongresi öncesinde Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Halkların Demokratik Kongresi (HDK) Eş Sözcüsü Prof. Dr. Onur Hamzaoğlu’nun da bulunduğu 7 isim gözaltına alınmış, 17 kişi hakkında da arama kararı verilmişti.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e önelik başlattığı 'Zeytin Dalı Operasyonu'nu protesto bahanesiyle 'halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar' hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurulduğunu" belirterek, “Bu soruşturma kapsamında PKK/KCK Üyesi 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, emniyet ve jandarma görevlilerimiz tarafından bu sabah itibaren operasyon başlatılmıştır" açıklaması yapmıştı.

Hakkında yakalama kararı verildiği belirtilen isimlerden birinin Serpil Kemalbay olduğu öğrenildi.