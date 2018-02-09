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HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında gözaltı kararı

HDP'nin bir diğer eş genel başkanı Selahatttin Demirtaş, bir yılı aşkın süredir cezaevinde

09 Şubat 2018 15:10

HDP Eş Genel Başkanı Serpil Kemalbay hakkında, partisinin 11 Şubat'ta gerçekleşecek kongresine iki gün kala gözaltı kararı verildi. 

HDP - HDK yöneticilerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlar kapsamında 31 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan isimler arasında, "çözüm süreci" döneminde Başbakanlık tarafından hazırlanan "Akil İnsanlar" listesinde yer alan Celalettin Can da vardı. 

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, "sosyal medya üzerinden Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e önelik başlattığı 'Zeytin Dalı Operasyonu'nu protesto bahanesiyle  'halkı sokağa dökmek ve çatışma çıkarmaya çalışanlar' hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldığını daha önceden duyurulduğunu" belirterek, “Bu soruşturma kapsamında PKK/KCK Üyesi 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiş olup, emniyet ve jandarma görevlilerimiz tarafından bu sabah itibaren operasyon başlatılmıştır" açıklaması yaptı.

Zanlıların, HDP'nin geçen hafta sonu düzenlediği Kadın Konferansı'nda Zeytin Dalı Harekatı aleyhinde bildiri okudukları ve açıklamalarda bulundukları da kaydedildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sabah erken saatlerde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, zanlılardan Hacer Ö. Diyarbakır'da, Ahmet K. Antalya'da, Musa P, Onur H, Fadime Ç, Özlem Eylem T, Naci S. ve Keziban K. ise İstanbul'da gözaltına alındı.

HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 4 Kasım 2016'da partisine yönelik olarak düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınmıştı. Demirtaş, bir yılı aşkın süredir Edirne F Tipi Cezaevinde tutuklu bulunuyor. 

 

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