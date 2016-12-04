HDP'li Selma Irmak'ın 105 yıl hapsi isteniyor

Hakkâri Cumhuriyet Başsavcılığı, 4 Kasım’da tutuklanan HDP Hakkâri Milletvekili Selma Irmak hakkında 105 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı. Davanın görüleceği Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi, Irmak’ın duruşmalara getirilmesinin riskli olduğunu savunarak, Adalet Bakanlığı’na nakil için başvurdu.

Hakkâri Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede Irmak, siyasi parti faaliyetleri kapsamında 2015-2016 yılları arasında Diyarbakır, Hakkari ve Şırnak'ta katıldığı miting, basın açıklaması ve televizyon programlarında yaptığı konuşmalarla, “Suçu ve suçluyu övmek”, “Kanuna aykırı toplantı ve gösteri yürüyüşleri düzenleme yönetme bunların hareketlerine katılma”, “Örgüt üyesi olma” ve 18 kez “Örgüt propagandası yapmak” ile suçlanıyor.

"Bir siyasi partinin milletvekili"

Dihaber'de yer alan habere göre Irmak için, “Bir siyasi partinin milletvekili” ifadesini kullanan savcı, Irmak’ın katıldığı siyasi parti etkinlikleri için de “Siyasi faaliyet görünümü adı altında gerçekleştirdiği dosyamızda yansıyan ve hemen hemen hepsi şiddet içeren eylemlerinin salt siyasi faaliyet kapsamında görülemeyeceği ve düşünülemeyeceği, eylemlerinin bir bütün halinde silahlı terör örgütünün hiyerarşik yapısı içinde yer alma suçunu oluşturacağı” görüşünü savundu.

"Açıklamaları düşünce özgürlüğü dışında"

Irmak’ın yaptığı açıklamaların düşünce ve ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmeyeceğini savunan savcı, Irmak’ın, “Toplumu oluşturan bireyler arasında sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge bakımından farklılıklar ortaya koyduğu ve bu farklılıkları halkın kin ve düşmanlığına neden olacak şekilde dile getirdiği, yerleşik Yargıtay kararlarında da açıklandığı üzere halkı, sosyal sınıf, ırk, din, mezhep ve bölge farklılığına dayanarak birbirine karşı kamu güvenliği açısından açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkmasına neden olabilecek şekilde düşmanlığa veya kin beslemeye alenen tahrik etme doğrultusunda basın açıklamalarını düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilemeyeceği”ni öne sürdü.

Davanın nakli için başvuru

İddianameyi kabul eden mahkeme, hazırladığı tensip zaptında, davanın ilk duruşmasının ocak ayında görülmesine karar verdi. Mahkeme ayırca, Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü’ne müzekkere yazılarak, Irmak’ın duruşma günü SEGBİS üzerinden hazır edilmesine karar verdi. Hakkâri’de yüksek güvenlikli ceza infaz kurumunun bulunmaması nedeniyle başka şehirdeki ceza infaz kurumunda bulunduğu belirten mahkeme, davanın “güvenlik” gerekçesiyle başka bir ile nakledilmesi için Adalet Bakanlığı’na yazı yazılmasına karar verdi.

Gerçekler sıralandı

Mahkeme davanın nakledilme nedenini şu gerekçelere dayandırdı:

“PKK/KCK'nın Hakkari ilinin içinde bulunduğu bölgede adam kaçırma ve propaganda amaçlı yol kesme eylemleri ile yol güzergahları üzerinde patlayıcı madde (EYP) düzeneği yerleştirmek suretiyle icra ettiği bombalı eylemlerini son zamanlarda arttırdığı, bu eylemlerde çok sayıda güvenlik görevlisinin şehit edildiği, Hakkari bölgesinin terör olayları yönünden hassasiyet arz ettiği, sanığın duruşmalarda hazır edilmeleri için Hakkari'ye sevkinin yapılmasının güvenlik açısından riskli olduğu, Hakkari milletvekili de olan tutuklu sanığın üyesi olduğu iddia edilen PKK/KCK silahlı terör örgütüne müzahir şahıslarca duruşma günlerinde provokatif kalabalık gruplar oluşturmak suretiyle terör örgütünün propagandasının yapılabileceği, yasadışı eylem ve toplumsal olayların meydana gelebileceği, güvenlik güçleri ile bu kişilerin karşı karşıya gelmeleri durumunda, kamu güvenliğini ihlal edecek müessif olaylar yaşanmasının muhtemel olduğu, 5271 s CMK'nın 19. maddesi gereğince DAVANIN NAKLİNİN gerekebileceği değerlendirildiğinden..”