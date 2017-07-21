HDP'li Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi TBMM Komisyonu'ndan geçti

Anayasa ve Adalet Komisyonları üyelerinden kurulu karma komisyon, AKP’li Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Toplantıda, Meclis çalışmalarına 2016 yılı Ekim, Kasım ve Aralık ayında toplam 5 birleşime katılmadığı gerekçesiyle HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi görüşüldü.



Faysal Sarıyıldız'ın savunmasının okutulmasının ardından HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder konuştu. Faysal Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi komisyonda oy çokluğuyla kabul edildi. Meclis Genel Kurulu'na gönderilen Sarıyıldız'ın milletvekilliğinin düşürülmesi kararı burada yapılacak gizli oylamayla netleşecek.



Öte yandan komisyonda daha önce HDP Van Milletvekili Tuğba Hezer Öztürk'ün milletvekilliğinin düşürülmesi yönünde karar almıştı.

"Erdoğan'ın yargılanması için çalışacağım"

Konuya ilişkin olarak Artı Gerçek'e konuşan Faysal Sarıyıldız, "Bugünkü karar iktidar ve sistemini en çok zorlayan partimize karşı çok önceden siyasal soykırım temelinde başlatılan sürecin son adımıdır. Bizler açısından beklenmedik bir karar değildi. Her türlü hukuki değerin ayaklar altına alındığı, devletin tüm gücünü elinde bulundurmasına rağmen korku nöbetleri geçiren bir ceberrutun, talimatlarının her türlü yasadan üstün görüldüğü bir dönemi yaşıyoruz" dedi.

Sarıyıldız'ın sözlerinin devamında, Erdoğan'ın yargılanması için çalışacaklarını söyleyen Sarıyıldız, "Erdoğan kendisine muhalif olanları önce kriminalize etmekte ve daha sonra da devletin hedefi haline getirmektedir. 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana Türkiye'de kriz daha da derinleşiyor. En önemli müttefiki Almanya ile dahi kavgalı hale geldi. Faşizm herkesi düşman olarak görmekte. Erdoğan'ın siyaseti bütün dünyadan, Türkiye'den izole edilmesine neden olmaktadır. Erdoğan yargılanmadan edemeyecek. İnsanlarin vicdanında ve savaş suçlusu olarak yargılanacak. Erdoğan'ın uluslararası mahkemelerde yargılanması için çalışacağız. Erdoğan değil bizi halk seçmiştir. Halka karşı görevimiz devam edecektir' diye konuştu.

"Siyasal açıdan bir fayda görseydik Türkiye'ye dönerdim"

Türkiye'nin yarı açık cezaevine dönüştüğünü savunan Sarıyıldız, "Cezaevleri kaçtığımız yerler değil. Saray ve savaş suçlularını teşhir edene kadar partim adına Avrupa'da calışmalarıma devam ediyorum. Siyasal açıdan bir fayda görseydik Türkiye'ye dönerdim" dedi.