HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekilliklerinin düşürülmesi için bir adım daha atıldı!

TBMM Başkanlık Divanı İsmail Kahraman başkanlığında HDP'li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız'ın "devamsızlık sebebiyle vekilliklerinin düşürülmesine" ilişkin toplandı. HDP'li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız'ın 'devamsızlık' gerekçesiyle milletvekilliklerinin düşürülmesi için bir adım daha atıldı. Meclis Başkanlık Divanı iki milletvekilinin dosyasını Karma Komisyona sevk etti.

Hezer ve Sarıyıldız’ın devamsızlık raporları için toplanan Başkanlık Divanı Alt Komisyonu’nda AKP ve MHP’li üyelerin ittifakı ile dosyaların Anayasa Adalet Karma Komisyonu’na gönderilmesi yönünde tavsiye kararı çıkmıştı.

CHP ve HDP, milletvekilliklerinin devamını savunması nedeniyle dosyalarının Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinden oluşan Karma Komisyon'a sevkine karşı.

CHP’li Divan üyesi Emre Köprülü, T24’e, Başkanlık Divanı Alt Komisyon raporunun kendilerine gönderildiğini bu raporda adı geçen HDP’li vekillerle ilgili bir hesaplamaya ve devamsızlık konusunda inceleme yapıldığına ilişkin bilgilerin yer aldığını söyledi. Genel Kurul’da, "müşahede" yoklama usulüne dikkati çeken Köprülü, "Bu yöntemle Genel Kurul açıldığı zaman herkes var sayılıyor, gelmeyen de var sayılıyor. O nedenle bir uygulama birliği sağlanmalı ve bizim siyasi parti gruplarının bu konuda bir çalışma yapmasına yönelik bir önerimiz var" dedi.

İki milletvekilinin dosyası Karma Komisyon’a sevk edildi

Meclis Başkanlık Divanı toplantısında devamsızlık yapan milletvekillerinin durumu ele alındı. Bu konuda oluşturulan alt komisyon raporunda, yurtdışında bulunan HDP’li Tuğba Hezer ve Faysal Sarıyıldız’ın Meclis’e sundukları mazaret gerekçeleri yerinde bulunmamıştı. Alt Komisyon iki milletvekilinin Anayasa ve Adalet Komisyonu üyelerinin oluşturduğu Karma Komisyona sevki önerisinde bulundu. Başkanlık Divanı da bu rapor doğrultusunda karar verdi. İki milletvekilinin dosyası Karma Komisyon’a sevk edildi.

Karma Komisyon’da iki milletvekilinin kendini savunma hakkı bulunuyor. Ancak bu savunmayı onlar adına başka milletvekillerinin de yapması mümkün.

Karma Komisyon milletvekilliklerinin düşürülmesi yönünde bir karar alırsa bunu Meclis Genel Kurulu’na gönderecek. Genel Kurul’da yapılacak oylamada salt çoğunlukla milletvekillerinin düşürülmesi kararı verilebilecek.

Kahraman'ın iftar yemeği

Başkanlık Divanı toplantısında Meclis Başkanı İsmail Kahraman’ın vereceği iftar davetlerine ilişkin konu da gündeme gelecek.