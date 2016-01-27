HDP'li Sarıyıldız: Bodrum katta bekleyen yaralılar için yola çıkan ambulanslar Cizre dışında bekletiliyor

Şırnak’ın Cizre ilçesinde Cudi Mahallesi Bostancı Sokak'ta bulunan 3’ü ağır 30 yaralının hastaneye götürülmesi için ambulansların yola çıktığı öğrenildi. Yaralıların taşınması için ambulansların yola çıktığını Twitter hesabından duyuran HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız konuyla ilgili, “Yaralıların tahliyesi için belediyeye ait ambulans ve cenaze aracını çıkardık” şeklinde bir tweet attı. Ancak Sarıyıldız, "ambulansların ilçe dışındaki Konak mahallesine çıkarılarak bekletildiğini" yazdı.

Ne olmuştu?

14 Aralık’tan beri sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre’de 5 gün önce yaralanan vatandaşlar hastaneye gitmek için Cudi Mahallesi’nde bulunan bir apartmanın bodrum katına sığınmış, yaralıların hastaneye götürülmemesi HDP’li vekiller tarafından Meclis'e taşınmıştı.