HDP’li Sarıyıldız, BM’de konuştu: Cizre katliamının delillerini sunmaya hazırız

Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Oturumunda konuşan HDP Milletvekili Sarıyıldız, Cizre'de 79 gün süren operasyonlar boyunca tanıklıklarını aktardı. 257 insanı öldürüldüğü, ilçeye ilişkin gerçeklerin gizlenmeye çalışıldığını savunan Sarıyıldız, “Katliamın delillerini sunmaya hazırız” dedi.

Etkin Haber Ajansı’nın (ETHA) haberine göre, Sokağa çıkma yasakları süresince Cizre'de bulunan HDP Şırnak Milletvekili Faysal Sarıyıldız, yaşananlara ilişkin tanıklıklarını Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi 33. İnsan Hakları Oturumu'nda anlattı.

2016 Şubat’ında Derya Koç’un televizyonlara bağlanıp "Az önce bodrumda bulunan 20-25 yaralının üzerine benzin dökerek yaktılar. Şimdide 1. ve 2. katta olan biz 25’e yakın kişiyi yakacaklar" sözleri hatırlatan Sarıyıldız, bir hafta sonra Koç'un cenazesinin ailesine teslim edildiğini söyledi.

Sarıyıldız, "Mahalleler top atışlarına tutulduğu için aralarında üniversite öğrencisi, sanatçı, siyasetçi ve gazeteci olan 143 insan, üç ayrı bodruma sığındı, yardım çağrısında bulundu. Bodruma sığınanların isimlerini ve adreslerini hükümet ve devlet kurumlarıyla paylaşmamıza rağmen, Türk hükümeti, dünyanın gözü önünde bu insanları ateşe verdi" diye konuştu.

20 Ocak günü ambulanslar gitmediği için yaralıları almak üzere yola çıkan, kendisinin de içinde olduğu gruba da ateş açıldığını söyleyen Sarıyıldız şöyle devam etti:

"2 kişi yaşamını yitirmiş, onlarca kişi de yaralanmıştı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, olayın vahim olduğunu ve acilen incelenmesi gerektiğini ifade etmişti. Hemen akabinde ortaya çıkan vahşet bodrumlarından sivillerin sağ kurtarılması için tüm dünyaya sesimizi duyurmaya çalıştık ama maalesef insanlık bu katliama seyirci kaldı. Türk devletine diplomatik baskı yapılmış olsaydı şu an o yakılan ve katledilen insanlar aramızda olabilirdi."

Cizre’de yaşananların insanlık suçu olduğunu savunan Sarıyıldız, "Cizre ablukasında bir vekil olarak halkımın yanındaydım. Vahşet bodrumlarında benzin dökülerek yakılan ve cesetleri parçalanan insanların çoğunu tanıyorum. Ölenlerin yanık et kokusunu üzerimde taşıyorum. Hala parçalandıkları için teşhis edilmeyen cesetler var. Oradaydım ve vahşetin tanıklığını yaptım" dedi.

Birleşmiş Milletler’in Cizre'ye ilişkin inceleme talebinin Türkiye hükümeti tarafından hala yanıtlanmadığına dikkat çeken Sarıyıldız şöyle devam etti:

"Gerçeklerin üzeri kapatılmak isteniyor. Cizre’de yakılan insanlıktı; bunu hatırlatmak isterim sizlere. Gerçeğin er ya da geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır ancak sizler bu gerçeğin ortaya çıkmasında aktif bir rol oynamalısınız. Bu hepimizin birincil görevi olmalı. Yoksa vicdanı sürekli kanayan insanlık, huzur yüzü göremeyecek."