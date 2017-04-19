HDP'li Sancar: YSK kendini de Türkiye'yi de kurtarabilirdi

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, referandumun iptal edilmesine yönelik itirazları reddeden YSK kararıyla ilgili, “İptal kararı vermesi sürpriz olurdu. Ama iyi bir sürpriz olurdu, hem kendini kurtarır hem de Türkiye’de siyasi tartışmaların daha sağlam bir zemine oturmasına katkıda bulunurdu. Fakat yapmadı” dedi.

Nergis Demirkaya’nın Gazete Duvar’da yer alan haberine göre, HDP, “mühürsüz oyların geçerli sayılması” kararı nedeniyle YSK Başkanı Sadi Güven hakkında suç duyurusunda bulundu ardından YSK’ya seçimlerin iptal edilmesi başvurusu yaptı. İtirazları görüşen YSK, CHP’de olduğu gibi HDP’nin başvurusunu da ayrıca oylayarak reddetti.

"Şaibeler devam edecek"

YSK’ya itiraz başvurusunu yapan HDP Milletvekili Sancar, alınan kararla ilgili şunları söyledi: “YSK’nın iptal kararı vermesi sürpriz olurdu. Ama iyi bir sürpriz olurdu. Hem kendini kurtarır hem de Türkiye’de siyasi tartışmaların daha sağlam bir zemine oturmasına katkıda bulunurdu. Fakat yapmadı. Seçimlerin meşruiyeti ile ilgili şaibeler ağır bir şekilde devam edecek. Bariz hukuka aykırılıklar var ve bunun temelinde de YSK’nın tutumu yatıyor. Bu referandum sonuçlarını geçerli görüp üzerine bir sistem inşa etmeye kalkmak da siyaseten gaflet olur. Hem çok az oy farkı ile çıktı hem de şaibeli. Ne kamu vicdanında ne de toplumsal siyasal alanda tartışmalar hiç bitmeyecek. Bu referandum sonuçları kabul edilmeyecektir.”

Top YSK’nın ayağındaydı

YSK kararları kesin ama itiraz başvurusu yapan partiler kararı Anayasa Mahkemesi (AYM) ve AİHM’e taşımayı planlıyor. Sancar bu konuda da şunları söyledi:

“AYM başvurunun da farklı şekilde sonuçlanacağını beklemiyorum. AYM bağımsız ve adil bir mercii olmadığını birçok olayda gösterdi. Eş başkanlar ve tutuklu milletvekillerinin başvurusunun gündeme alınmaması da bunun örneklerinden. Ayrıca referandumdan 1 gün sonra AYM Başkanının -sebep ne olursa olsun- Cumhurbaşkanını ziyaret etmesi, orada yapılan görüşme de AYM içinde şaibeleri güçlendiren, tarafsızlığı ile ilgili baütün şüpheleri daha da kuvvetlendiren bir durumdur. AİHM’den de yakın zamanda gelişmeleri etkileyecek bir karar çıkması çok zordur. Top YSK’nın ayağındaydı. İyi değerlendirseydi Türkiye demokrasisine önemli bir hizmet yapmış olacaktı, yapmadı” dedi.

İptale ‘Evet’ diyen üyeye kutlama

Mithat Sancar, başvuruların kabulü yönünde oy kullanan YSK Üyesi Cengiz Topaktaş’ı da, “Kendi vicdanı doğrultusunda hukuk kurallarına uygun davrandığı için” kutladı.