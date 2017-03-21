HDP'li Sancar: Mardin'de 7 Haziran havası var; korku duvarı aşılmış

HDP Mardin Milletvekili, Meclis Anayasa Komisyonu Üyesi Prof. Mithat Sancar, ‘hayır’ çalışmalarını yürüttüğü bölgede, özellikle kırsal alanda referandum sonucunu etkileyebilecek bir baskı gözlemlediklerini söyledi. Sancar, "Burada açıkçası 7 Haziran öncesi havayı belli ölçülerde de olsa yakaladığımızı düşünüyoruz. Bu havanın giderek yayılacağı yönünde de güçlü veriler var. Bundan önceki gezilerimizden farklı olarak artık özellikle şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerine korku duvarının aşıldığını açıkça gözlemleniyor" dedi.

HDP, 16 Nisan’da yapılacak referandum kapsamında 'Hayır' kampanyasını sürdürüyor. Mardin Milletvekili Prof. Mithat Sancar, T24’e bölgedeki son durumu Nevruz kutlamalarını da anlatarak şöyle değerlendirdi:

"Referandum ve sonucunu etkileyebilecek uygulamalar var"

"Aslında çalışmalarımız zaten başlamıştı. Ben de iki gün önce Merdin’e geldim. Bir yandan Nevroz hazırlıklarımız vardı. Kızıltepe ve Derik ilçelerinde Nevroz mitingimiz var. Ben orada konuşmacıyım. Tabi ki özellikle kırsal ciddi bir baskı gözlemleniyor. Referandumu, referandum sonucunu etkileyebilecek uygulamalar var. Mesela sandık birleştirme uygulaması bunların başında geliyor. Birçok köyün tek bir yerde oy kullanacağı düzenleme yapılıyor. Kaymakamların diğer resmi görevlilerin sık sık ziyaretlerde bulunduğu gözdağı vermek, çeşitli taahhütlerde bulunmak suretiyle evet oyu çıkarmak istediği çok sayıda bilgi ulaşıyor bize.

"Şehir ve ilçe merkezlerinde korku duvarı aşılmış"

"Bütün bunlara rağmen özellikle son bir iki yıllık uygulamalar dolayısıyla AKP yönetimine ciddi bir tepkiler var. Bundan önceki gezilerimizden farklı olarak artık özellikle şehir merkezlerinde, ilçe merkezlerine korku duvarının aşıldığını açıkça gözlemleniyor. İnsanlar polisin gözetlemelerini, kamera kayıtlarına, foto çekimlerine rağmen bizlerle çok heyecanlı bir şekilde bir araya geliyorlar bir canlanma dirilme havası soludum ben. Açıkçası gezdiğimiz bütün yerlerde de bu heyecan bu sıcaklık açık farkediliyor.

"Sandıkta usulsüzlük yönünde şüpheler oldukça büyük"

"Tabi ki sandıkta usulsüzlük yönünde şüpheler oldukça büyük biz de aynı şüpheleri paylaşıyoruz. Bizim partimizin bundan önceki seçimlerde sandık görevlisi olarak çalışmış yönetici ve üyelerinin epeyce kısmı tutuklu şu an bizim özellikle önem verdiğimiz konulardan biri sandık görevlisi olarak çalışan gönüllüleri hareket geçirmek. Sandık güvenliğini sağlık açısından bu çok önemli. Burada çalışma yürüten AKP dışındaki diğer partilere de sivil toplum örgülerine de çağrı yapıyoruz sandıkta güvenliği sağlamak açısından. Bütün baskılara rağmen çok sayıda başvuru alıyoruz sandık görevlisi olarak.

"Bütün baskılara rağmen burada ciddi bir 'hayır' çıkacak"

"Öyle görülüyor ki bütün baskılara rağmen burada ciddi bir 'hayır' oyu çıkacak. AKP her yerde devletin imkanlarını kullanarak devlet görevlilerinin katılımı ile bir çalışma yürütüyor. Ancak istedikleri havayı yakaladıklarını söylemek mümkün değil. Bu kadar büyük imkanlara kaynakların böylesine seferber edilmesine rağmen AKP ve 'evet' çalışmalarına ilgi düşük düzeyde.

"Burada 7 Haziren öncesi havayı beli ölçülerde olsa yakaladık"

"Burada açıkçası 7 Haziran öncesi havayı belli ölçülerde de olsa yakaladığımızı düşünüyoruz. Bu havanın giderek yayılacağı yönünde de güçlü veriler var. Referandum sürecinin akışını ve sonucunu kendi lehine çevirmek için hükümetin yeni baskı yöntemlerini devreye sokabileceği kaygılarımız var fakat bu yöndeki çabaların başarılı olacağını ben ihtimal vermiyorum. Bu bölgeden çıkacak sonucun çok önemli olduğunu AKP ve Cumhurbaşkanı gayet iyi biliyor. Halkımız neyi oylayacağı neye 'evet' ya da 'hayır' diyeceğinin farkında. Güçlü bir 'hayır’ın bütün işaretleri ortada. Biz de çalışmalarımızı aynı heyecanla aynı yoğunlukta sürdüreceğiz."