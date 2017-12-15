HDP'li Sancar: Kürdistan'ın neresi olduğunu Erdoğan'a sorun

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, ''Ben Kürdistan'dan gelen bir temsilci olarak benim şu isteğim bu çatı Türk'ün ve Kürt'ün ortak çatısı olmalıdır'' demesinin ardından HDP Şanlıurfa Milletvekili ve HDP Sözcüsü Osman Baydemir hakkında verilen Meclis'ten geçici çıkarma cezasını eleştirdi. Sancar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın 'Kürdistan' dediği konuşmaları hatırlatarak, "Kürdistan’ın neresi olduğunu Erdoğan’a sorun" dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda 2018 yılı Meclis bütçe görüşmelerinde söz alan HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, şöyle konuştu:

“Parlamentonun işlevsizleştirilmek istendiğini uzun süredir dile getiriyoruz, zaten bu yönde atılan adımlar da son derece somut bir şekilde karşımızda duruyor. Parlamentoyu yeni sistemde işlevsizleştirmenin ötesinde mevcut şartlarda da etkisiz kılmanın yöntemleri kullanılıyor iktidar grubu tarafından. Mesela, her türlü eleştiriyi teröre destek ya da terörle mücadeleyi zayıflatma şeklinde nitelendirmek bu yöntemlerden biridir.

Bir diğeri, İç Tüzük'te yapılan değişikliğin dünkü uygulanma şeklidir. Dün, Sayın Baydemir konuşmasında "Kürdistan" kelimesini kullandığı için İç Tüzük'ün 161'inci maddesi gerekçe gösterilerek iki birleşim çıkarma ve ayrıca para cezasına çarptırıldı. Sayın Baydemir ne demişti: "Ben Kürt halkının bir evladı olarak, Kürdistan’dan gelen bir temsilci olarak konuşuyorum." Peki, bunun hangi gerekçeyle ceza sebebi yapıldığını anlatabiliyor mu iktidar partisi temsilcileri? Hayır. Şunu soruyoruz apaçık; bunu komisyon, alt komisyon ve Genel Kurul tartışmalarında da sorduk, dedik ki: "Bakın, bu değişiklik kötüye kullanılmaya müsaittir. Düşünce özgürlüğünü ortadan kaldıracaktır, inkarcılığı hortlatacaktır, ırkçılığa yol açacaktır." Onlar da bize dediler ki, alt komisyon raporlarını, tutanaklarını, komisyon tutanaklarını ve Genel Kurul konuşmalarını lütfen tekrar inceleyiniz: "Hayır efendim, biz genel olarak 'Kürdistan' kelimesinin kullanılmasını yasaklama niyetinde değiliz, amacımız bu değil."

İkili görüşmeler yaptık iktidar grubunun çeşitli temsilcileriyle. Onlar bu konuşmalarda da aynı şeyleri tekrar ettiler. Üstelik teklifin ilk gelen şeklinin çok daha esnek ve muğlak olduğunu kabul ettiler, onu değiştirdiler. Alt komisyondaki değişikliğin de yeterli olmayacağını belirttik, komisyon aşamasında birlikte bir değişiklik üzerinde çalıştık iktidar temsilcileriyle ve fakat neden ve nasıl olduğunu çok iyi bildiğimiz gerekçelerle o görüşmelerden de bir sonuç alamadık.

Neden ve nasıl olduğunu biliyoruz çünkü burada bir iktidar hesabı var, iktidarı sürdürme hesabı var. O kadar açıktır ki, şu an, AKP'nin desteğine muhtaç olduğu bir partinin ısrarı üzerine bu değişiklikler yapıldı ve dünkü uygulama da bunun bir yansımasıdır. Bunu iktidar partisi temsilcileri de bize bizzat söylediler. Rahatsız olduklarını gelip söyleyen çok sayıda AKP milletvekili var. Bunların adını elbette ben söylemeyeceğim ama onlar bu vicdan muhasebesini en fazla yapmak zorunda ve durumunda olan değerli insanlardır.

Kürdistan kelimesi ve burada kullanılan şekli nasıl bir ceza konusu olabilir? Bakın, şu an, bu ifadeyi dışarıda kullandığınızda Yargıtay içtihatlarına göre kesinlikle suç değildir, ötesini söylemek de suç değildir. Size, sadece son iki yılın Yargıtay içtihatlarından çok kısa bilgiler aktaracağım. 2017, en son, 16. Ceza Dairesi kararı: Bir konuşmasında "Siz Kürt halkını yok edemeyeceksiniz, diz çökertemeyeceksiniz. Biji Apo, Biji Kürdistan” şeklinde slogan atan şahsın bu ifadelerini ifade özgürlüğü çerçevesinde değerlendirmiştir Yargıtay 16. Ceza Dairesi, karar ve esas numarası buradadır.

Sadece çok çarpıcı olanları aktarıyorum, çok sayıda var arkadaşlar. Üzerinde Kürdistan yazılı ve sarı, kırmızı, yeşil renkler olan tişörtle vesikalık fotoğraf çektirdiği için yargılanan şahısla ilgili de bunun da ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu söylemiştir Yargıtay 16. Ceza Dairesi.

18. Ceza Dairesinin de var benzer kararları. Yine "Biji Apo, Biji Kürdistan" sloganının atılmasını ifade özgürlüğü olarak görmüştür. Sayın Baydemir'in dün burada kullandığı söz bundan daha mı şoke edici? Hayır.

Demek ki dün Genel Kurulda Türkiye hukukuna göre, Yargıtayın içtihatlarına, yeni, birkaç ay önceki içtihatına göre asla suç kabul edilmeyen bir fiilden dolayı, tamamen özgürlük kürsüsü olması gereken bu platformda "Ben Kürdistan'dan gelen bir temsilciyim" sözünü kullandığı için milletvekilimiz cezalandırılmıştır. Vahimdir, ayıptır, günahtır.

Devam edelim. "Kürdistan neresi?" diye sordu Sayın Başkan Vekili. Bunu bize sormayın. Tamam, bize sorabilirsiniz, biz de size tarihî kaynaklarla, coğrafi kaynaklarla, siyasi kaynaklarla cevap veririz ama bana göre siz Sayın Erdoğan'a sorun. Sayın Erdoğan'a 1991 Kürt Raporu'nu hatırlatarak sorun, ne demek istemiş: "Bugün 'Doğu ve Güneydoğu sorunu' olarak adlandırılan sorun, aslında bir Kürt sorunudur. Sorun gerçekte ulusal bir sorundur yani bir Kürt sorunudur. Bugün 'Doğu ve Güneydoğu' olarak adlandırılan bölgeler, tarihin en eski devirlerinde 'Kürdistan' olarak adlandırılan coğrafyanın içinde yer alan bölgelerdir." diyor. Cevabı aldınız mı? 1991 Kürt Raporu, Sayın Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanmış.

Bu yetmiyorsa başka şeyler aktaralım. Sayın Erdoğan'ın 19 Kasım 2013 konuşmasını, Başbakan olarak grupta yaptığı konuşmayı hepiniz çok iyi hatırlıyorsunuz ve defalarca da buradan tekrar edildi. "Bu millet köksüz değildir" diye başlıyor Sayın Erdoğan. "Bu millet reddi miras yapacak, ecdadını unutacak, ecdadına sırt çevirecek bir millet değildir. Çok uzağa gitmeye gerek yok şurada. 90 yıl, 100 yıl öncesine gidin. MHP'nin, CHP'nin yöneticileri şurada, Meclis kütüphanesinde gitsinler, Meclis zabıtlarını, gizli celse zabıtlarını okusunlar. Milletvekilidirler, okuma hakları var; gitsinler okusunlar. Bugün MHP ve CHP neye karşı çıkıyorsa orada, ilk Meclis zabıtlarında o karşı çıktıkları şeyleri göreceklerdir, hem de en başta Gazi Mustafa Kemal'in nutuklarında göreceklerdir. 'Kürt' kelimesini bu Meclis’te göreceklerdir. 'Gürcü', 'Laz', 'Arap', 'Boşnak' kelimelerini o zabıtlarda göreceklerdir. 'Kürdistan' kelimesini o Meclis zabıtlarında görecekler" diye AKP'nin kendi sitesinde yayınladığı tutanaklarda yer alıyor. Devam ediyor: "Aslında Osmanlı'ya gittikleri zaman Doğu ve Güneydoğu'nun Kürdistan eyaleti olduğunu göreceklerdir, Kürdistan milletvekillerinin olduğunu göreceklerdir", devam ediyor. Bugün bu konuşmayı burada yapsa bence milletvekilliğini düşürmeniz gerekecek eğer dünkü karar esas alınırsa.

Dönemsel ihtiyaçlara ve iktidar hesaplarına bakarak bu tür uygulamalara gitmenin bu ülkede hiç kimseye faydasının olmadığını tarih çok açık gösteriyor. En açık kavradığı anlar da AKP'nin işte bakın, bu anlardır. Şimdi neden bundan vazgeçiyorsunuz? Neden, iktidar hesabı için. "Dün dündür, bugün bugündür" mü diyeceksiniz? Deyin, söyleyin, "Söyledik, inkâr ediyoruz arkadaş." deyin.