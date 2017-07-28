HDP’li Sancar: Kimse vekilliği düştüğü için bu yoldan ayrılmayacak

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada HDP’li Faysal Sarıyıldız ve Tuğba Hezer Öztürk’ün vekilliklerinin düşürülmesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sancar, “Kimse vekilliği düştüğü için bu yoldan ayrılmayacak” dedi.

Sendika.org'da yer alan habere göre “faşizm” kelimesini İç Tüzük görüşmelerinde fazlasıyla kullandığını söyleyen Sancar, “Faşizm kelimesinin olur olmaz kullanılmasına hep karşı çıkmış biriyim, akademide de siyasette de tasarruflu kullanılmasını önermiş biriyim. Galiba, ömrüm boyunca kullandığım kadar bu kelimeyi, şu İç Tüzük görüşmelerinin Komisyon ve Genel Kurul aşamasında kullanmış oldum. Çünkü gerçekten kalpten inanıyorum, faşist bir anlayışın ürünüdür" ifadelerini kullandı.

"Demokratik siyaseti sonuna kadar savunacağız"

Sancar sözlerini şöyle devam ettirdi:

"Peki, bununla ne yapıyorsunuz? Elbette, toplumu da tek tipleştirme projesi var, Meclisi de iyice susturma amacı güdülüyor. Bugün vekilliklerin düşürülmesi de bütün ahlaka ve hukuka aykırılığına rağmen sizlerin oylarıyla kabul edilmesi aynı amaca yöneliktir. Ama bizim bir iddiamız ve ısrarımız var, demokratik siyaseti sonuna kadar savunacağız. Meclisi, milletvekilliğinden ibaret görmüyoruz. Burada bulunmamız, milletvekili koltuğuna ya da sıfatına düşkünlüğümüzden değildir. Burayı demokratik siyasetin önemli bir mekanı olarak gördüğümüz için bu kadar önemsiyoruz. Vekillerimiz hukuka ve ahlaka aykırı bir şekilde milletvekilliğinden edildi. Yine buradayız, yine konuşuyoruz. Eş genel başkanlarımız sevgili Selahattin Demirtaş, Sevgili Figen Yüksekdağ bunu savundukları için cezaevindeler. Onlar orada bu mücadeleyi sürdürürken biz burada aynı yolda yürüyoruz.

"Kimse vekilliği düştüğü için bu yoldan ayrılmayacak"

Yine, sevgili arkadaşlarımız İdris Baluken, Çağlar Demirel, Ayhan Bilgen, Selma Irmak, Besime Konca, Gülser Yıldırım, Ferhat Encü, Abdullah Zeydan ve Burcu vekilimiz, Tuğba vekilimiz, Faysal vekilimiz, Nursel vekilimiz; hepimiz bu mücadelenin neferleriyiz. Hep birlikte neferleriyiz. Barış için, demokrasi için, özgürlük için demokratik siyaseti aynı inançla, kararlılıkla sürdüreceğiz. Hiç kimse içeride olduğu için bundan vazgeçecek değil. Böyle bir beklentiniz varsa çok yanılırsınız. Vekilliği düştüğü için de bu yoldan ayrılacak değil.

"Biz yolumuzdan şaşmayacağız"

Bakın, İlahi Komedya’da pek çok parlak bir söz vardır: “Sen yolundan şaşma, bırak ne derlerse desinler.” Niye meşhur oldu bu söz? Karl Marx Kapital’in birinci cildinin önsözüne koydu bu sözü, bu ifadeyi.

Evet, biz yolumuzdan şaşmayacağız, siz ne yaparsanız yapın. Demokrasi için, özgürlük için, barış için mücadele etmeye devam edeceğiz. Bu dönemlerin tarihi yazılırken ahlakı da hukuku da ayaklar altına almanın faturası nereye çıkacak, çok belli. Siyaseti, demokratik siyaseti sonuna kadar savunma kararlılığıyla bedel ödeyenlerin onurlu sayfalara yazılacağı kesindir. Yolumuzdan şaşmayacağız."