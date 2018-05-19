HDP'li Sancar, “İkinci turda İnce'yi destekleriz” sözlerine açıklık getirdi

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, “Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz” diye konuştuğu yönündeki haberlerin gerçeği yansıtmadığını söyledi. Adaylarının 1.5 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş olduğunun ve hedeflerinin 24 Haziran’da barajı aşmak, cumhurbaşkanı adaylarını ikinci tura çıkarmak olduğunun altını çizen Sancar, “Demirtaş ikinci tura kalmadığı takdirde kalan adaya nasıl destek verileceğini o adayın vaatleri ve söylemleri belirleyecektir” dedi.

Gazete Duvar’dan Özlem Akarsu Çelik’e konuşan Sancar, “Adayımız Selahattin Demirtaş’ın ikinci tura kalacağına inanıyoruz. Öncelikle diğer adaylar ikinci tura Demirtaş kaldığında ne yapacaklar sorusunu cevaplamalılar. ‘İkinci turda Muharrem İnce’yi destekleriz’ diye bir sözüm olduğu şeklinde haberler yapıldı. Böyle bir cümle kurmadım. O toplantıda çeşitli ihtimalleri değerlendirdik. Bu konuda kararı parti kurullarımız, organlarımız her yönüyle tartışacaktır. Bu tür değerlendirmeleri hem gereksiz görüyoruz hem de zamansız buluyoruz. Demirtaş ikinci tura kalmadığı takdirde kalan adaya nasıl destek verileceğini o adayın vaatleri ve söylemleri belirleyecektir. İkinci tur hesabı yapan adaylara Demirtaş’ın ‘HDP bu seçimin kilit partisidir. HDP ile protokol yapacağım’ sözünü dikkate almalarını öneririm” ifadelerini kullandı.

"Seçimler yaklaşınca çözüm süreci ihtimalinin dillendirilmesi, siyasi ahlaksızlıktır"

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İlnur Çevik’in seçim sonrası bir çözüm sürecinin gündeme gelebileceği yönündeki sözlerini de değerlendiren Sancar, “Seçim öncesi bu tür söylentilerin, ihtimallerin gündeme getirilmesi açık söyleyeyim ahlaksızlıktır. Son üç yılda bu iktidarın neler yaptığı ortadadır. Kürt sorununda bu koalisyon ve bu zihniyetle neler yapılabileceğinin yeterice örneğini yaşadık. Yıkım politikası izleniyor. Çöktürme planı adı altında program uygulanıyor. Seçimler yaklaştı, yeniden böyle bir çözüm süreci ihtimalinin dillendirilmesi, siyasi ahlaksızlıktır. Kaldı ki, Kürt halkı da HDP de bu tür manipülasyonlara, ucuz manevralara kanacak durumda değildir” diye konuştu.

Artı Gerçek’in dün yayınladığı haberinde, İstanbul Beylikdüzü’nde partisinin seçim ofisinin açılışına katılan Sancar’ın "Muhalefetin çalışmalarının güçlü olması bizi mutlu eder. İkinci tura biz kalmazsak Muharrem İnce’yi destekleriz. Ancak burada CHP’nin partimize yaklaşımı önemlidir. Eğer CHP partimize ortak yaklaşımı iyi ortaya koymazsa seçimde ortaya çıkacak kötü fatura herkese yansır" dediği bilgisine yer verilmişti.