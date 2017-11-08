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Politika

HDP’li Prof. Yıldırım, Meclis’teki odasını kütüphaneye çevirdi: Ne ev, ne araba; ne kazandıysam kitaba yatırdım

Kadri Yıldırım’ın şahsi kütüphanesinde 20 bin cilt kataloğu olan kitabı bulunuyor

08 Kasım 2017 00:48

Hülya Karabağlı

HDP Siirt Milletvekili, Mardin Artuklu Üniversitesinin İlahiyat Fakültesi Kurucu Dekanı Prof. Kadri Yıldırım, Meclis’teki çalışma odasını kütüphaneye dönüştürdü.

TBMM Başkanı İsmail Kahraman’dan sözlü olarak istediği geniş oda talebine olumlu yanıt alamayan Prof. Yıldırım, kendi imkanlarıyla odasını kütüphane yaptı. 

Ankara’nın Ulus Semtinden raf satın alan Yıldırım, sekretaryasının da yardımlarıyla yaklaşık 10 bin kitabı odasına yerleştirdi.

"Bu 30 yıllık çalışma hayatında insanlar ev aldı, araba aldı, ben kitap aldım” diyen Prof. Yıldırım, odasında 10 bine yakın kitap olduğunu söyledi. Yıldırım, “ Ben ne kazandıysam  kitaba yatırdım; ne evim oldu ne arabam” diye konuştu.

30 yıl içinde 20 bin adet kitap

Yıldırım’ın 30 yıllık akademik çalışma hayatında şahsi kütüphanesinde 20 bin cilt kataloğu olan  kitabı bulunuyor. 10 bin adet kitabı bağışladı. Bir kısma evde olmak üzere 10 bine yakını ise Meclis’teki odasında. Arapça ve Kürtçe ağırlıklı bir kütüphanesi var.  Yıldırım’ı Meclis’te ziyaret edenleri kütüphane sürprizi bekliyor. 

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