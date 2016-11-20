HDP’li Pir NATO PA’da başkan yardımcılığına seçildi

HDP’nin NATO PA üyesi milletvekili Ziya Pir, oy birliği ile NATO PA Alt Komite Başkan Yardımcılığı’na seçildi.



DİHABER'in haberine göre, TBMM'nin ev sahipliğinde gerçekleşen NATO Parlamenterler Asamblesi 62. Genel Kurulu’nun ikinci günü tartışmalarla sona erdi.

Bugün öğleden sonraki oturumda NATO PA Alt Komitesi seçimleri yapıldı. Seçimler sonucunda HDP’nin NATO PA üyesi milletvekili Ziya Pir, komitenin başkan yardımcılığına seçildi. Komitenin başkanlığına ise Fransa Delegasyonu’nda yer alan bir milletvekili seçildi.



Hollanda Sağ Parti tarafından başkan yardımcılığına önerilen Pir, oy birliği ile başkan yardımcılığına seçildi.