HDP'li Pervin Buldan, neden 'Arınç'a selam olsun' dedi?

Türkiye bugün tarihi bir güne daha şahitlik etti. Hükümet ve HDP ile hükümet kanadı arasında devam eden çözüm sürecinin akıbetine ilişkin olarak hükümet yetkilileri ve HDP'nin İmralı heyeti ortak bir basın toplantısı düzenledi. Ortak açıklama yapılacağını kişisel Twitter hesabından duyuran HDP Grup Başkanvekili ve İmralı heyeti üyesi Pervin Buldan'ın tweetinde "Bu arada Bülent Arınç bey'e selamlar..." yazması dikkat çekti.

Arınç: Ortak açıklama söz konusu değil

Buldan'ın Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'a yaptığı göndermenin perde arkasında Arınç'ın 2 gün önce (26 Şubat 2015) çözüm sürecine ilişkin yaptığı açıklama yatıyor. A Haber'e konuşan Arınç, "Öcalan’ın bildirdiği haberlerin Kandil tarafından kabul edildiğine dair açıklama yapması ve hükümetin bunu uygun bulduğunu açıklaması lazım. Yan yana ortak açıklama söz konusu değildir" diye konuşmuştu.

Buldan'ın tweeti şöyle:

Ortak basın açıklamasında 'silah bırakma' çağrısı

Çözüm sürecinin akıbetine ilişkin olarak gerçekleşen ortak basın açıklamasında İçişleri Bakanı Efkan Ala, Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, AKP Grup Başkanvekili Mahir Ünal ile HDP'li Sırrı Süreyya Önder ve İdris Baluken yer aldı.

“Çözüm Süreci” toplantısına katılan HDP heyetinden Sırrı Süreyya Önder, diyalogun “resmi, ciddi ve sorumlu” bir aşamaya gelindiğini ifade ederek PKK lideri Abdullah Öcalan’ın örgüte bahar aylarında silahsızlanma amacıyla olağanüstü kongreyi toplaması için yaptığı çağrıyı iletti.

‘Silahların devre dışı kalması demokratik gelişime hız katacaktır’

''Çözüm sürecinde önemli bir aşamaya geldik'' diyen Başbakan Yardımcısı Yalçın Akdoğan, ise şunları söyledi:

- HDP, dün İmralı’da bir görüşme gerçekleştirdi. Silahların bırakılmasına yönelik çalışmaların hız kazanması, tam anlamıyla bir eylemsizliğin hayata geçmesi ve demokratik siyasetin bir yöntem olarak öne çıkartılması konusundaki açıklamayı önemli görüyoruz.