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Politika

HDP’li Paylan'dan vergi artışı yorumu: Meclis'i notere çevirmenin sonucu bu

"S-400 gibi füzeleri gibi pek çok teknolojik araçlara yatırımlar yapılıyor savaşa kaynak ayırılıyor"

28 Eylül 2017 17:33

HDP İstanbul Milletvekili ve Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Garo Paylan, bir çok ihtisas  komisyonu olmasına rağmen son iki yıldır tüm yasaların torba mantığı içinde Plan vE Bütçe Komisyonuna gönderildiğini söyledi. "Bütçe komisyonu üyelerinin her konuda ehil olması bekleniyor, oysa bu Meclis’i bir notere çevirme mantığının sonucudur” diyen Paylan, vergi gelirlerini  artıracak  maddeleri içeren  130 maddelik Torba Kanun Tasarısı için de "Bütün bu vergilerin sebebi, iktidarın barışı becerememesi, iç barışı ortaya koyamaması”  değerlendirmesinde bulundu.

Paylan, TBMM’ye dün gönderilen Torba düzenlemesiyle ilgili T24’ün sorularını yanıtladı.

Kaliteli bir yasama için her yasanın ilgili komisyonlarda iyice ele alınıp pişirilmesi gerektiğine dikkat çeken Paylan’ın değerlendirmeleri şöyle:  

 

“Torba tasarının pek çok bakanlığı ilgilendiren maddeleri var”

 

130 maddelik bir torba tasarı bu. Pek çok bakanlığı ilgilendiren maddeler var. Ağırlıklı olarak hükümetin ekonomik krizden kurtulmak için geliştirmeci politikaları, ciddi anlamda bütçe açığı yarattı. Aynı zamanda savaş politikaları yani güvenlikçi politikalar çok ciddi biçimde bütçede erozyona yol açtı. Bunları gidermek için tekrar vatandaşa vergileri artırmayı önerdiler ve bunu da açıkça itiraf ediyorlar. Finans sektörüne 2 puanlık bir vergi artışı var. Bu tip vergi artışları söz konusu.

 

“İktidarın iç ve dış barışı ortaya koyamaması”

 

Bütün bunların müsebbibi iktidarın, ülkenin iç ve dış barışı anlamında ortaya bir vizyon koyamaması ve savaş politikalarına yönelmesi. S-400 gibi füzeleri gibi pek çok teknolojik araçlar, insansız savaş araçları, droneler gibi yatırımlar yapılıyor ve savaşa kaynak ayrılıyor. Bütün bu vergilerin sebebi, iktidarın barışı becerememesi, iç barışı ortaya koyamaması. Biz bu çerçevede vergi ödeyeceğiz. İnsanlarımızı böyle ikna etmeye çalışıyorlar ama şunu iyi bilsinler, barışın bir maliyeti yoktur ama savaşın her anlamda maliyeti büyüktür. Her şeyden önce insanlarımız toprağa düşüyor.

 

“Bütün yasalar torba mantığı ile gönderiliyor”

 

 İç barışını kaybeden ülkenin ekonomisi kötüye gider, özellikle yoksullar üzerine salınan vergilerle savaş finanse edilmeye çalışılır. Bu torba yasanın özeti budur. Ben, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim biliyorsunuz; iki yıldır torba yasalar buradan geçiyor. Meclis’in bir çok ihtisas komisyonu var ve hiç biri çalışmıyor. Komisyonların çoğu bir kere bile toplanmamış. Bütün yasaları torba yasa mantığı ile plan ve bütçe komisyonuna gönderiliyor ve bütçe komisyonu  üyelerinin her konuda ehil olması bekleniyor, oysa  bu Meclis’i bir notere  çevirme mantığının  sonucudur.‘Sarayda’  bütün kararlar alınıyor ve Meclis’te siz sadece mühür basın biz bu kararları aldık deniyor. Oysa, kaliteli bir yasama yapılması için alınan kararların istişare edilmesi ve ilgili komisyonlarda görüşülmesi daha sonra Meclis Genel Kuruluna gelmesi gerekir.

 

130 maddelik torba tasarı

 

Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı, dün TBMM Başkanlığına sunuldu. Maliye Bakanlığı tarafından hazırlanan "Bazı Vergi Kanunları ile Kanun ve KHK'larda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" yürürlük ve yürütme dahil 130 maddeden oluşuyor. Vergi gelirlerini artıracak düzenlemeleri de içeren tasarıyla, finans sektörüne yönelik kurumlar vergisinin yüzde 20'den 22'ye yükseltilmesi, otomobilde MTV'nin yüzde 40 artırılması, şans oyunlarında ikramiye kazanan talihlilerden alınan verginin yüzde 10'dan yüzde 20'ye çıkarılması öngörülüyor. Ayrıca, sigara kağıdından ve enerji içeceklerinden de özel tüketim vergisi alınacak, gelir vergisi dilimi 3. kademede 3 puan artırılacak.

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