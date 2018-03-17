HDP'li Paylan'dan Şahin Alpay yorumu: AB zirvesi öncesi yalancı bahara inanmayın

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, eski Zaman gazetesi yazarı, gazeteci Şahin Alpay, 'ev hapsi’ şartıyla tahliye edilmesi ile ilgilili "AB zirvesi öncesi yaratılmaya çalışılan yalancı bahara inanmayın!" değerlendirmesinde bulundu.

Eski Zaman gazetesi yazarı, gazeteci Şahin Alpay, Anayasa Mahkemesi’nin hakkında ikinci kez ‘hak ihlali’ kararı vermesinin ardından dün 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 'ev hapsi’ şartıyla tahliye edildi.

Kararı değerlendiren HDP İstanbul Milletvekili Paylan, Alpay'ın 'ev hapsi' şartıyla tahliye edilmesinin Anayasa Mahkemesi'nin 'hak ihlali' kararının uygulanmadığı anlamına geldiğini ileri sürdü.

Paylan kişisel Twitter hesabından "Yerel mahkeme tahliye değil “ev hapsi” kararı verdi! Yani, Anayasa Mahkemesinin “hak ihlali” kararı yine uygulanmamış oldu! Şahin Alpay bileğine takılan bir kelepçe ile evinde hapis olmaya devam edecek. AB zirvesi öncesi yaratılmaya çalışılan yalancı bahara inanmayın!" paylaşımında bulundu.

AYM’nin hak ihlali kararının yine uygulanmadığını savunan Paylan’ın dikkat çektiği ‘ev hapsi’ kararı, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından CMK’nın 109/3-j maddesine dayandırılmıştı. Mahkemenin tahliye kararına dair tutanağında, “Sanık Şahin Alpay’ın CMK’nın 109/3-j maddesi uyarınca ‘konutu terk etmemek’ şeklinde adli kontrol tabirine tutulmasına farklı gerekçeyle oy birliğiyle karar verilmiştir” denmişti.