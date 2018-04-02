HDP'li Paylan'dan Maliye Bakanı'na: 4,01 olan dolar kuru 3 saat içinde 3, 94'e nasıl düştü?

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek’in geçtiğimiz hafta sonu Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde iş dünyasına yönelik “Dünya büyük bir borç batağında, borçlanmayın, ortak alın” uyarısından sonra AKP kanadında başlayan tartışma devam ederken HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, 29 Mart'ta dövizde yaşanan ‘manipülasyonu’ önemli perde arkası bilgileriyle Meclis gündemine taşıdı. Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın yanıtlaması istemiyle soru önergesi veren Paylan, "29 Mart 2018 Perşembe sabahı portföy yatırımcıları ile toplantı yaptınız mı?" dedi.

29 Mart 2018 Perşembe günü, sabah saatlerinde dolar kurunun 4,01 TL seviyelerinde seyrettiğine belirten Paylan, uluslararası veya ulusal herhangi bir haber akışı yokken dolar kurunun 3 saat içerisinde 3,94 TL seviyesine düştüğüne dikkat çekti.

Çeşitli kaynaklardan elde ettiği bilgileri de paylaşan Paylan, “Maliye Bakanı Naci Ağbal'ın, 29 Mart 2018 Perşembe sabahı, Türkiye’de portföy yatırımı yapan yabancı kurumların temsilcileri ile toplantı yaptığı, onlara, gelecek hafta dövizi düşürecek adımlar atacağız, bilgisini verdiğini yönündedir. Bu bilgileri alan kurum temsilcilerinin döviz piyasasına satıcı olarak girip dolar kurunun düşmesini sağladıkları düşünülmektedir. Peki, bu bilgilerin bir grup yatırımcıya erken verilmesinin haksız kazançlara yol açacağını ve bu eylemin suç olduğunu Maliye Bakanı bilmiyor mu” dedi.

Paylan'ın soru önergesinde şu ifadeler yer aldı:

"29 Mart 2018 Perşembe günü sabah saatlerinde dolar kuru 4,01 TL seviyelerinde seyretmekteydi. Öğlen saatlerinde, dolar kurunu düşürecek uluslararası veya ulusal herhangi bir haber akışı yokken, 3 saat içerisinde dolar kuru 3,94 TL seviyesine düşmüştür.

Bir süredir yükseliş trendinde olan dolar kurunun ani ve gerekçesiz düşüşü piyasalarda şaşkınlığa sebep olmuştur.

Çeşitli kaynaklardan elde ettiğim bilgiler; 29 Mart 2018 Perşembe sabahı, Türkiye’de portföy yatırımı yapan yabancı kurumların temsilcileri ile toplantı yaptığınız, onlara, gelecek hafta dövizi düşürecek adımlar atacağız, bilgisini verdiğiniz yönündedir.

Bu bilgileri alan kurum temsilcilerinin döviz piyasasına satıcı olarak girip dolar kurunun düşmesini sağladıkları düşünülmektedir.

29 Mart 2018 Perşembe sabahı portföy yatırımcıları ile toplantı yaptınız mı?

Bu toplantıda, dolar kurunu düşürecek hangi adımların bilgisini verdiniz?

Bu toplantı, Başbakan ve Ekonomi Koordinasyon Kurulu üyelerinin bilgisi dahilinde mi yapıldı?

31 Mart 2018 Cumartesi günü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ekonomi yönetimine yaptığı sert eleştirilerin sebebi bu toplantı mıdır?

Bu bilgilerin bir grup yatırımcıya erken verilmesinin haksız kazançlara yol açacağını ve bu eyleminizin suç olduğunu biliyor musunuz?

İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?"

