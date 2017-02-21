HDP'li Paylan'dan İşsizlik Fonu eleştirisi: İşçinin maaşı, işçiden alınan parayla mı ödeniyor?

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, İşsizlik Sigortası Fonu kullanımına ilişkin soru işaretlerini TBMM gündemine taşıdı. Fon’dan mütemadiyen işçiye değil işverene katkı sunulduğuna dikkat çeken Paylan, "İŞKUR'a kayıtlı işçilerin yarısının, yani yaklaşık 1 milyon 150 bin işsizin bu teşvik kapsamında işe alınması halinde İşsizlik Fonu'ndan 11 ayda 9 milyar liraya yakın bir meblağ harcanacaktır" dedi.

HDP'li Paylan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'na yanıtlaması istemiyle, İşsizlik Sigortası Fonu'nun kullanımı ve KHK ile yapılan düzenlemenin Fon'un kuruluş amacına aykırı olup olmadığını sordu. Paylan’ın önergesi şöyle.

9 Şubat 2017 günü Resmi gazetede yayımlanan 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile işverenin yeni işe aldığı işçinin aylık maliyeti 2.088 TL’den 1.314 TL’ye düşmektedir. KHK uyarınca, 1 Şubat 2017 tarihinden itibaren işe alınacak ilave işçiler için aylık prim ödeme gün sayısının 22.22 ile çarpılması sonucunda bulunacak tutarda işverene destek ödemesi yapılacaktır. Bu rakam, 30 gün üzerinden işçi başına aylık 666.66 TL destek anlamına gelmektedir. İşverenler, asgari ücretli bir işçi için 577.69 TL tutarında işçi-işveren sigorta primi ve işsizlik sigortası fonu primi ödemektedirler. Bu tutar 666.66 TL’lik destekten düşüldükten sonra kalan 88.97 TL işverene nakit olarak ödenecektir. İŞKUR’a kayıtlı işçilerin yarısının, yani yaklaşık 1 milyon 150 bin işsizin bu teşvik kapsamında işe alınması halinde İşsizlik Fonu'ndan 11 ayda 9 milyar TL'ye yakın bir meblağ harcanacaktır.

Yürütülen “istihdam çalışmaları” kapsamında yapılan bu düzenleme ile işçinin parası ile işçinin maaşı ödenmekte değil midir?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan şu ana kadar ne kadar harcama, hangi amaçla yapılmıştır?

İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçilerin gelirlerini arttırıcı, işverene değil işçiye ödenecek bir kaynak ayrılması düşünülmekte midir?

Bu düzenleme, İşsizlik Sigortası Fonu’nun kuruluş amaçlarına ve kanununa aykırı değil midir?