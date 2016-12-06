HDP’li Paylan'dan hükümete tavsiye: Bunları yaparsanız dolar 2,5 liraya gelir tekrar

HDP İstanbul milletvekili Garo Paylan, 2017 bütçe görüşmelerinin Hazine Müsteşarlığı Bütçesi bölümünde söz aldı. Ekonomi politikalarını eleştiren Paylan, hükümete önerilerde bulundu ve “Eş Genel Başkanlarımızı bırakın. Milletvekillerimizi bırakın. Hukukun üstünlüğünü esas kılalım. Gazetecileri serbest bırakın, Meclis’e yargıya olan güvenle ilgili beyanda bulunun, Merkez Bankası’nı özgür bırakın, Cemil Ertem ve Yiğit Bulut'tan kurtulun, Şanghay Beşlisi söyleminden vazgeçin, yargı kararı olmadan "Mülkiyete dokunacağım" demeyin. Bunları yaparsanız dolar 3 buçuktan 2 buçuğa gelir tekrar” dedi.

Paylan’ın konuşmasından bazı kısımlar şöyle:

“1976'dan beri, ilk kez G20'den düştük, Arjantin'in altına düştük. Eğer dolar kuru buralarda kalırsa artık G20 ülkesi değiliz. Bilmiyorum, Sayın Cumhurbaşkanının bundan haberi var mı, G20 toplantılarına gidemeyeceğinden haberi var mı?”

“Tek adam olma iddiası sermayeyi ülkeden kaçırıyor”

“14 yılda Türkiye'ye 500 milyar dolar girdi. 470 milyar dolar cari açık verdik. Ülkeye 500 milyar doların üzerinde para girdi ama sermaye son iki yıldır arkasına bakmadan kaçmaya çalışıyor. "Ben nasıl yaparım da paramı bu ülkeden, bu karanlık ülkeden kurtarırım" derdine düştü sermaye. Darbeden sonra yine toparlayabilirdik ama tek adam olma iddiası bu iddiayı da geriye düşürüyor. Sermayenin arkasına bakmadan kaçmaya çalıştığı bir ülke haline geldik.”

“Önce insan”

"Biz 500 milyar doları aldık da ne yaptık peki, buna bakalım. 500 milyar dolar girmiş bir ülke gerçekten çağ atlayabilirdi ama biz parayı neye yatırdık? Konuta, inşaat sektörüne; “İnşaat ya Resulallah” söylemleriyle yatırdık. Devlet köprü yaptı, yol yaptı, çok önemliydi ama bakın, bunlar sürdürülebilir şeyler değil. Önce insanımıza yatırım yapmamız gerekiyordu."

“Bunları yaparsanız…”

"Eş Genel Başkanlarımızı bırakın. Milletvekillerimizi bırakın. Hukukun üstünlüğünü esas kılalım. Gazetecileri serbest bırakın, Meclis’e yargıya olan güvenle ilgili beyanda bulunun, Merkez Bankası’nı özgür bırakın, Cemil Ertem ve Yiğit Bulut'tan kurtulun, Şanghay Beşlisi söyleminden vazgeçin, yargı kararı olmadan "Mülkiyete dokunacağım" demeyin. Bunları yaparsanız dolar 3 buçuktan 2 buçuğa gelir tekrar. Ama bu kafayla maalesef o dolar 4 liraya doğru yürür ve ülkemiz her anlamda daha fakir bir ülke olur. Biz bu politikaları devam ettirdiğimiz sürece daha fakir ve daha içe kapanan, daha karanlık bir ülke olma yolunda yürüyoruz."