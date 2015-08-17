HDP’li Paylan’dan Davutoğlu'na Kocabıyık sorusu

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, AKP İzmir Milletvekili Hüseyin Kocabıyık'ın sosyal medyada HDP’ye oy verenler için "Allah onların belasını versin" sözlerini TBMM’ye taşıdı.

Paylan, Başbakan Ahmet Davutoğlu’na, “AKP Milletvekili olan bu şahsın, haddini aşan söylemlerini arttırarak devam ettirmesini sağlayan ve ona bu cesareti veren gücü, kim veya kimlerden almaktadır” diye sordu.

Paylan’ın TBMM başkanlığına Başbakan Davutoğlu’nun yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesi şöyle:

15.08.2015 tarihinde AKP İzmir milletvekili Hüseyin Kocabıyık, kendisine ait olan ve bizzat kendisinin kullandığı Twitter hesabı (@hsyk35) üzerinden HDP’ye oy veren seçmenlere, "Şehitlerimizin vebali HDP ye oy veren şerefsizlerin üzerindedir. Allah onların belasını versin", "Yalıda oturan ellerinde viski kadehleriyle Türkiye'yi karıştıran ve HDP ye oy veren şerefsizlere Şerefsiz diyemeyecek miyiz?" şeklinde hakarette bulunmuş, kin ve düşmanlığa sevk eden söylemleri ile Türkiye halkları arasında ayrımcılığa yol açmış, kendi özgür iradesi ile HDP’ye oy vermiş olan milyonlarca insanı hedef göstermiştir.

Ne yazık ki bu ayrıştırıcı dil, sosyal medya aracılığıyla hızlıca yayılmış; birçok TV kanalı, web sitesi ve gazetelere de konu olmak suretiyle kamuoyuyla paylaşılmış ve bu nefret söylemi hızla yayılmıştır.

AKP Milletvekili olan bu şahsın, TBMM’nin saygınlığını zedeleyici ve Türkiye toplumunu kin ve düşmanlığa sevk edici nefret dilini kullanması yukarıda sıralanan söylemleri ile sabittir.

Hüseyin Kocabıyık’ın, 25. Dönem Parlamentosunda AKP İzmir Milletvekili olduğu hatırlandığında, siyasi ahlaktan ve toplumsal sorumluluktan uzak olan bu duruşu es geçilemeyecek kadar hazindir.

-Genel Başkanı da olduğunuz AKP’de Milletvekili olan şahıs ile ilgili olarak parti disiplininin gerektirdiği yasal mekanizmalar işletilmeye başlanmış mıdır?

-Genel Başkanı olduğunuz AKP’nin bir üyesinin aynı zamanda TBMM’nin de bir üyesi olduğu hatırlandığında, adı geçen üyeliklerden men edilmesi ile ilgili parti yetkili organlarına ve TBMM’ye bu yönde bir girişimde bulunacak mısınız?

-AKP Milletvekili olan bu şahsın, haddini aşan söylemlerini arttırarak devam ettirmesini sağlayan ve ona bu cesareti veren gücü, kim veya kimlerden almaktadır?

-Söz konusu suçun tanımı ve yaptırımı, başta Anayasa olmak üzere Türkiye’de hangi kanun silsilesi içinde bulunmaktadır? Bu kanunlar hangileridir?

-AKP Milletvekili olan bu şahsın, nefret söylemi suçunun yaptırımı TCK’da mevcut mudur?

-Söz konusu suç tanımı TCK’da mevcut ise, TCK’nın ilgili maddeleri bu söylem karşısında, Savcı ve Hakimlere re’sen uygulanması hükmünü vermekte midir?