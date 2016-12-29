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Politika

HDP'li Paylan'dan AKP'ye: Ahmet Şık'ı, gazetecileri, siyasileri bırakın, darbe geleneğinden vazgeçin

"Gözaltına alınan Ahmet Şık darbe başarılı olsaydı ilk tutuklanacak gazetecilerden biriydi"

29 Aralık 2016 18:54

Hülya Karabağlı

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, bugün gözaltına alınan Ahmet Şık'la ilgili olarak "Siyasi operasyon olduğuna emin olduğum için AKP'ye çağrım Ahmet Şık'ı bırakın, gazetecileri bırakın siyasileri bırakın, darbe geleneğinden vazgeçin" diye konuştu.

Paylan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Kendisi cemaat tarafından gözaltına alınmış. İmamın ordusu adında bir kitap yazmıştı ve bu kitapla herkesi uyarmıştı devlet içinde devlet olduğuna dair. O uyarılar dinlenmiş olsaydı ülkemiz bir darbe girişimiyle karı karşıya gelmeyecekti. Kürt meselesi olmayacaktı.

"Bunu büyük bir tehdit olarak görüp bu kitap daha basılmadan gözaltına almıştı. Sizler o günlerde bir kitap bir bombadan daha tehlikeli olabilir. 15 Temmuz başarılı olsaydı ilk tutuklanacak gazetecilerden birisini Ahmet Şık olacaktı. Belki de öldürülecekti. Ne mutlu ki 16 temmuz sabahı darbe başarısız oldu diye sevindik ve Ahmet Şık da çok sevinçliydi. Darbe başarısız olduğu halde Ahmet Şık'ı gözaltına aldılar. Ne için gazetecilik yaptığı için. Suç değildir gazetecilik bizleri uyarır, eleştirir. Eleştirilmekten değil eleştirilmemekten korkun.

"Sevgili Ahmet Şık onurumuzdur. Siyasi operasyon olduğuna emin olduğum için AKP'ye çağrım Ahmet Şık'ı bırakın, gazetecileri bırakın siyasileri bırakın, darbe geleneğinden vazgeçin. Önce bu iklimi değiştirelim sonra hepimizin anayasasını hep birlikte yapalım."

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