HDP'li Paylan'dan AKP'lilere: 'Şeyh uçmaz mürit uçurur' demişler; siz Cumhurbaşkanını uçuruyorsunuz

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda yerel seçim yatırımı olarak nitelendirilen 71 maddelik kanunu teklifi usul açısından tartışmalara neden oldu. CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde yasaların torba biçiminde gelmeyeceği ne verilen sözü hatırlatırken HDP’li Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, teklifin AKP Grup Başkanvekili Mehmet Muş tarafından açıklandığına dikkat çekti ve “Sayın Mehmet Muş torbacımız yani torbacı anlamda gider saraydan torbayı alır gelir. Yani torbacı böyle. Torba, torbacı... Torba yasanın torbacısı” dedi.

AKP’li bazı milletvekillerinden eleştiri üzerine komisyon başkanı AKP’li Sadi Bilgiç, “Arkadaşlar, burada herhangi bir şey yok. Eskiden bendim torbacı, şimdi başka arkadaşlar yapıyor. Bu tabii bir şey, kötü bir şey değil. İzmir Torba'sı değil ama doğru torba bizimle” dedi. Konuşmasına devam eden Paylan, “Daha önce saraydan alıp getiren torbacı Mustafa Elitaş'tı. Daha sonraki torbacı Mehmet Muş'tu ki basın toplantısını Mehmet Muş yaptı. Sayın Altunyaldız yapmadı, Mehmet Muş yaptı” dedi. Paylan, AKP’lilere, “Şeyh uçmaz mürit uçurur." demişler; siz Cumhurbaşkanını uçuruyorsunuz, bu Meclis uçuruyor maalesef” dedi.

Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 71 maddelik Kanun Teklifi ile sivil havacılık, ithalat, ihracat, finans, sigortacılık, sermaye piyasaları, işsizlik ödeneği, yenilenebilir enerji yatırımları, muhtaçlık ve yaşlılık aylıkları ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine uyum kapsamında düzenlemeler yapılması öngörülüyor.

Komisyonda, bugün teklifin maddelerinden görüşmeler devam edecek.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Biliyorsunuz her torbada size defalarca şikâyette bulunduk, dedik ki arkadaş 70 madde getiriyorsun, 50 madde getiriyorsun, 100 madde getiriyorsun, iki günde işleme koyuyorsun. Ya bunu bir kamuoyuna... Daha geçen cuma günü basın toplantısı yaptı Mehmet Muş değil mi? Biliyorsunuz, Sayın Mehmet Muş torbacımız yani torbacı anlamda gider saraydan torbayı alır gelir. Yani torbacı böyle. Torba, torbacı... Torba yasanın torbacısı.

BAŞKAN - Arkadaşlar, burada herhangi bir şey yok. Eskiden bendim torbacı, şimdi başka arkadaşlar yapıyor. Bu tabii bir şey, kötü bir şey değil. İzmir Torba'sı değil ama doğru torba bizimle.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Niye öyle diyorsunuz arkadaşlar ya? Leblebi-leblebici gibi torba-torbacı yani o da bir şey değil ki. Daha önce Mustafa Elitaş'tı torbacı, saraydan alıp getiren torbacı Mustafa Elitaş'tı. Elitaş'ın imzasıyla gelmişti. Daha sonraki torbacı Mehmet Muş'tu ki basın toplantısını Mehmet Muş yaptı. Sayın Altunyaldız yapmadı, Mehmet Muş yaptı.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Yanındaysa imzacı birisinin yapması... Mehmet Muş'un burada imzası yok. Demek ki torbayı Mehmet Muş almış, Sayın Altunyaldız'ın vermiş önüne dosyalı, o da gelmiş Komisyon Başkanımızın önüne koymuş. Arkadaşlar, bu doğru bir şey değil, bu hülleler doğru bir şey değil. Samimi olalım. Gerçekten. Yani güçlü Meclis diyorsak...

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Sayın Berat Albayrak demişti ki: "Bir daha af maf yok." Bak, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı diyor ki: "Af lazım." Neden af lazım, biliyor musunuz arkadaşlar? Evet, piyasada ciddi bir ekonomik kriz var. Esnaf sıkıntıda, vatandaşlarımız sıkıntıda, sanayici sıkıntıda, işsizlik artıyor. Niye bunlar var? Çünkü biz hep palyatif tedbirler ortaya koyuyoruz. Şu üç yılda, üç buçuk yılda, dört yılda, Allah'ınızı severseniz, 1 tane yapısal reform dediğimiz şeyi yaptık mı? İmar affını bile 100 maddelik torbanın içinde 1 madde görüştük ya! İmar affı, düşünün yani, 15 milyon kaçak yapının çözümünü 120 maddelik bir torba yasanın içinde 1 maddeyle görüştük arkadaşlar ya, imar affı. Düşünün yani memleketin otuz kırk yıllık kaçak yapılaşma meselesini hadi gelin torbanın içine atın, görüşün. Bak, ne oldu şimdi? Çözdük mü imar affı meselesini? Yani bütün bu kaçak yapılaşma meselesini çözdük mü? Hayır.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - İktidarı eleştiren siyasetçiler hapiste olacak, iktidarı eleştiren bürokrasi görevden alınacak efendim. İktidarı eleştirebilen veya iktidarın kızabileceği yargı kararları alanlar direkt FETÖ'cü olarak görevden alınacak arkadaşlar ve ondan sonra siz bekleyeceksiniz ki bu ülkede ekonomi düzgün gitsin.

Bakın, ekonomimiz küçülüyor. Stagflasyona girdik. Buradan çıkışın yolu, arkadaşlar, bakın, Cumhurbaşkanına "Padişahım çok yaşa." demek değildir. Bundan çıkışın yolu Cumhurbaşkanını eleştirebilmektir, Meclis olarak onu dengeleyip denetlememizden geçer. Biz dengeleyip denetleyebilirsek eğer ki ekonomi düzgün işler. İkinci olarak, yargının bağımsız kararlar alabilmesinden geçer. Üçüncü olarak, basının özgürce yazarak eleştirebilmesinden geçer. Sivil toplum kuruluşlarının özgürce eleştirebilmesinden geçer. Osman Kavala'nın hapiste olmamasından geçer bütün bunlar.

Değerli arkadaşlar, böyle bir ülkede biz daha çok torbalar yaparız. 70 yetmez, 170 maddelik, 270 maddelik torbalar yaparız ama ekonomik krizi filan çözemeyiz.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Arkadaşlar, bakın, Cumhurbaşkanı olabilir, burada AK PARTİ Genel Başkanıdır. Biz bunu kabul etmezsek, burada ayrıcalık yaratırsak o kendini... Bakın "Şeyh uçmaz, mürit uçurur." demişler, değil mi? Sayın İbrahim Bey...

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Grup salonuna kadar Cumhurbaşkanı...

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - "Şeyh uçmaz mürit uçurur." demişler; siz Cumhurbaşkanını uçuruyorsunuz, bu Meclis uçuruyor maalesef.

Şunu söyleyeceğim arkadaşlar: Sayın Cumhurbaşkanına özel bir protokol uygulanıyor. Arkadaşlar, düşünün ki...