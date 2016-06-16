T24 LogoT24 Logo
Politika

HDP’li Paylan: Trabzon’daki Ayasofya Kilisesi neden camiye dönüştürüldü?

“Bu AKP hükümetinin azınlık mülklerini iade etme söylemiyle çelişmemekte midir?”

16 Haziran 2016 01:12

HDP’li  Garo Paylan 2013 yılında camiye dönüştürülen Trabzon'daki tarihi Ayasofya Kilisesi'nin yapılan değişiklikler sırasında tahrip edildiğine ilişkin iddiaları TBMM gündemine taşıdı. Başbakan Binali Yıldırım’ın yanıtlaması istemiyle verdi önergede,” Bir kilisenin, önce müzeye ardından camiye çevrilmesi, AKP hükümetinin azınlık mülklerini iade etme söylemiyle çelişmemekte midir” diye sordu.

Paylan’ın önergesi şöyle:

1250-1260 yılları arasında I. Manuel tarafından manastır olarak inşa ettirilen Trabzon’daki Ayasofya Kilisesi, yüzyıllar boyunca kilise olarak kullanıldıktan sonra 1964’te müzeye çevrilmiştir. 2012’de ise Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne devredilen Ayasofya, 2013 yılında camiye dönüştürülmüştür. Tarihi Ayasofya Kilisesi’nin bu süreçte tahrip edildiği basına yansıyan haberlerde yer almıştır. Mimarlar Odası Başkanı’nın yaptığı açıklamaya göre, cami olarak kullanılmaya başlanan Ayasofya’nın içerisine kadınlar için ayrı bölüm açılması için paravanlar konmuş ve bunun için tarihi yapının duvarlarına çiviler çakılmıştır. Ayasofya’nın cami olarak kullanılması için yeniden yapılan tesisat, mimari bütünlüğü bozacak şekilde yapılmıştır. Ayrıca, içerisine mihrap yerleştirilmesi, 800 yıllık mozaiklerin üzerine ahşap döşenip halı kaplanması ve duvarlardaki fresklerin kazınması da aynı şekilde mimari bütünlüğü bozma ve tarihi esere zarar verme olarak değerlendirilmektedir.

Hazırlanan proje bir restorasyon projesi midir yoksa Ayasofya Kilisesi kalıcı olarak camiye dönüştürülmek üzere yeniden mi tasarlanmaktadır?

Ayasofya tarihi eser olarak korunmak yerine, etrafında üç cami olmasına rağmen neden camiye dönüştürülmüştür?

 Ayasofya’nın duvarlarından kazınan fresklerin tarihi eser niteliği nedir?

 Ayasofya kilisesinin geri dönülemez bir şekilde tahrip edilmesi konusunda herhangi bir soruşturma açılmış mıdır?

 Bir kilisenin, önce müzeye ardından camiye çevrilmesi, AKP hükümetinin azınlık mülklerini iade etme söylemiyle çelişmemekte midir?

ETİKETLER

Garo PaylanAyasofyaTrabzoncami

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24