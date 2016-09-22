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HDP’li Paylan: Savcının kapısındayız; bizim haberimiz yok, Sabah Altanlara tutuklama istemini haber geçiyor!

Ahmet Altan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, Mehmet Altan tutuklandı

22 Eylül 2016 03:46

HDP İstanbul Milletvekili Garo Paylan, Ahmet Altan ve Mehmet Altan için tutuklama talebinin daha avukatlara bildirilmemesinden önce Sabah gazetesinin internet sitesinde haber olmasına tepki gösterdi. 

Paylan, 12 gün önce gözaltına alınan ve bugün tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen Altan kardeşlerin haberini avukatlarından önce ilk olarak Sabah’ın duyurması için Twitter’dan “Avukatlarla savcının kapısındayız bizim haberimiz yok, Sabah tutuklama istemi haberi geçiyor. Yuh artık!” dedi.

Paylan’ın paylaştığı mesaj şöyle:

HDP'li Paylan'ın tweetine yanıt veren İMC TV spikeri Banu Güven, cemaatin kapatılan yayın organı Samanyolu TV'nin, Oda TV davası kapsamında tutuklanan Ahmet Şık ve Nedim Şener hakkındaki kararı mahkemeden önce duyurmasını hatırlattı.

 

 

 

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