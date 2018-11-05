HDP'li Paylan iddia etti; AKP'li Bilgiç hak verdi: Kimse dinlemiyor, doğru söylüyorsunuz

HDP Diyarbakır Milletvekili, Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Garo Paylan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçe görüşmeleri sırasında, telefonlarının dinlendiğini düşünen bazı bakan ve AKP milletvekillerinin güvenlik gerekçesiyle görüşmelerini WhattsApp üzerinden yaptıklarını ileri sürdü.

“Bakın Sayın Bakan, telefon konuşmalarında ben çok şahit oldum, hep şahit oldum; AK Partili vekiller dâhil WhatsApp’la konuşuyorlar. AK Partili vekiller söylesinler, itiraz etsinler; WhatsApp’la konuşuyorlar” diyen Paylan’ın iddiasına iktidar vekillerinin çoğunluğundan itiraz gelmemesi dikkat çekti. AKP'li TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç, Paylan'a, " Zaten WhatsApp’ı kimse dinlemiyor, doğru söylüyorsunuz" sözleriyle hak verdi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçe görüşmeleri sürüyor. HDP’li Paylan ve AKP'li milletvekillerinin komisyon tutanaklarına geçen 'WhatsApp' diyalogları şöyle:

Bakın Sayın Bakan, telefon konuşmalarında ben çok şahit oldum, hep şahit oldum; AK PARTİ’li vekiller dâhil Whatsapp’la konuşuyorlar. AK PARTİ’li vekiller söylesinler, itiraz etsinler; WhatsApp’la konuşuyorlar.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Ben hiç WhatsApp’la konuşmuyorum.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ben çok şahit oldum, sayın bakanların “WhatsApp”la konuştuğuna

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Garo Bey, telefonum açık, WhatsApp’la konuşmuyorum hiç.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu anlamda, telefonda dahi özgür konuşamayan vatandaşlarımızın ülkesindeyiz. Vatandaşlarımız özgürce konuşamıyor.

MEHMET ŞÜKRÜ ERDİNÇ (Adana) – Özgürlük aslında WhatsApp.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Televizyon alanı nasıl?

BAŞKAN – Arkadaşlar, o da bir iletişim aracı, konuşabilirsiniz, bu sizin tercihiniz. Yani Sayın Paylan yasakçı zihniyetle yasakladı diye konuşmayacak mısınız?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, o tercih şundan geliyor; güvenmiyorlar çünkü bakın, güvenmiyorlar. “Beni kim dinler, hangi odak? Bir zaman FETÖ’cü dinledi, ondan önce başkacılar dinledi, şimdi kimciler dinliyor acaba?” diye güvenmiyorlar, hiçbir vatandaşımız da güvenmiyor Sayın Bakan.

BAŞKAN – Zaten WhatsApp’ı kimse dinlemiyor, doğru söylüyorsunuz.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya, “WhatsApp’ı da herhâlde dinlemiyordur belki.” diye konuşuyorlardır. Yani onun şifrelemesi var, işte karşılıklı şifrelenme var.

BAŞKAN –Ha, yani siz öyle murat ediyorsunuz gibi geldi.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Karşılıklı şifreleme vardır efendim filan diye daha çok kullanıyor. Niye bunu kullanıyor? Ya, dünyada böyle bir örnek yok biliyor musunuz, yok yani. Çin’de böyle bir örnek vardır. Orada zaten WhatsApp da yasaklı herhâlde, bildiğim kadarıyla.