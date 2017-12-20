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Politika

HDP’li Paylan: Avrupa'daki Türklere suikast yapacaklar

"Avrupa'daki vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için hükümeti uyardım"

20 Aralık 2017 16:09

HDP İstanbul Milletvekili, Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Garo Paylan, Avrupa’da yaşayan Türk vatandaşlarına yönelik olası suikast planları hakkında yazılı bir açıklama yaptı. Paylan, Avrupa’da yaşayan Alevi ve Ermeni toplumların temsilcilerine, ülkesini terk etmek zorunda kalan gazetecilere, yazar, akademisyen ve kanaat önderlerine yönelik olası bir eylem hazırlığında olduğunu söyledi. Paylan, edindiği bilgileri geçen hafta doğruladığına dikkat çekti.

Paylan’ın yazılı açıklaması şöyle:

"Geçtiğimiz hafta sonu çeşitli kaynaklardan doğrulanan bir istihbarat aldım.

Başta Almanya olmak üzere Avrupa’da yaşayan Türkiyeli Alevi ve Ermeni toplumları temsilcileri ve AKP iktidarında ülkeyi terk etmek zorunda kalmış gazeteciler, yazarlar, akademisyenler, kanaat önderlerine yönelik eylem hazırlığı içinde olan grupların, ses getirecek bir eylem için harekete geçtiği bilgisi tarafıma ulaştı.

Bu istihbaratın vahim tarafı, saldırıları planlayan yapının Türkiye kaynaklı olduğu yönündeki bilgidir.

Özellikle sansasyon yaratacak isimlere yönelmiş açık bir tehdit ile karşı karşıya olduğumuzu gösteren duyumlar aldım. Avrupa’daki emniyet birimleri, bu istihbari bilgiler sonucunda ciddi tedbirleri devreye soktular.

Bu ciddi tehlike ile ilgili olarak, Avrupa’daki vatandaşlarımızın güvenliğinin sağlanması için hükümeti ve ilgili kurumları, gerekli tedbirleri almaları ve Avrupalı mevkidaşlarıyla ilişkiye geçmeleri konusunda uyardım.

Değerli basın mensupları, çok ciddiye alınması gereken bir olay bu. Yani bu şu demek; Türkiye’den karanlık ellerin organize ettiği silahlı suikastler yapacak cinayet birimlerinden bahsediyoruz. Geçmişte yaşanan bu tür cinayetlere bir yenisini daha eklememek, kalabalık bir cenazeyi daha bu ülkenin sırtına yüklememek için hükümet üzerine düşeni yapmalıdır.

Kendi ülkesinde özgürce yazamayan, konuşamayan aydınlarımıza, gazetecilerimize “Siz nerede olursanız olun, size susturmayı biliriz” mi denmek isteniyor? Yoksa yine bu iklimden faydalanmak isteyen derin güçler mi harekete geçti?

Bütün bu gelişmeler sonrası Avrupa’da yaşayan Türkiyelileri hassas ve dikkatli olmaya, hükümeti ve ilgili kurumları sorumluluk almaya davet ediyorum."

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