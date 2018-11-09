HDP'li Paylan: Ali topu bir kere de Agop'a, Berfin'e atsın

T24 Ankara

Milli Eğitim Bakanlığı’nın, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki 2019 bütçesi görüşmelerinde ilginç tartışmalar yaşandı. HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, askerdeyken bir arkadaşının Ermeni olduğunu öğrenince düşüp bayıldığını belirterek, “’Abi senin kuyruğun vardır herhâlde’ diye bana söyledi. Çünkü ‘Sen iyi bir insansın, nasıl Ermeni olabilirsin ya?’ diye söyledi. Bizi birleştiren değerlerin bu vizyon belgesine yansıması lazım. Hrant Dink’in hayalinde olduğu gibi Ali’nin bir kez de topu Agop’a atması lazım. Bir kere de Berfin’e atması lazım Sayın Bakan. Hâlâ o top Ali’den Ahmet’e gidiyor. Ya bir kere de Agop’a gelsin, ne olacak?” dedi.

"Sınıfta bütün kafalar bana döndü, ‘Garo bizi neremizden hançerlemiş?’ diye"

Bakanlığın bütçe görüşülürken söz alan Paylan, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un açıkladığı vizyon belgesini eleştirerek, şunları söyledi:

“Vizyon belgenizde maalesef tekçilik var, bunun söyledim. Bakın, Hrant Dink’in bir hayali vardı, hep şu cümleyi söylerdi. Ya, okullarda biz de… Ben Ermeni okulunda başladım eğitime, sonra ortaokulda devlet okuluna gittim. Bir baktım orada bir tarih anlayışı anlatılıyor. İnkılap tarihî öğretmeni geldi, benim varlığımdan da habersiz, dersi bir açtı, dedi ki: ‘Arkadaş, Ermeniler bizi arkamızdan hançerlemiştir.’ Hayda, bütün kafalar bana döndü. Bakıyor ‘Garo bizi neremizden hançerlemiş?’ diye. Ondan sonra başka bir İnkılap tarihi dersinde ‘Araplar bizi arkamızdan hançerlemiştir.’ Yine Arap bir arkadaşımız vardı sınıfta, kafalar ona döndü. Çarpıtılmış tarih anlayışını çocuklarımıza anlatırsak çocuklarımız birbirine başka türlü bakar. Hrant Dink’in hayalini gerçekleştirelim ders kitaplarında. Eksiklik mi yaparız?"

HDP'li Paylan "Gençleri bırakın itiraz etsinler" dedi, AKP'li Çelebi itiraz etti: Ama Gezi çıkıyor

Paylan, tutuklu öğrencilerin sayısının 60 bin olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

“Gençlik itiraz eder Sayın Bakan, bunu biliyorsunuz. Gençlik bizim gibi düşünmeyebilir. Biz de gençken büyüklerimiz gibi düşünmüyorduk. Bu gençlik de itiraz etsin, bırakın isyan etsin, bırakın karikatür yapsın, bırakın kendini ifade etsin, bırakın eylem yapsın ama her bir söz, her bir ifade bir tutuklama sebebi. Yani bir 'tweet'ten dolayı binlerce gencimiz şu anda tutuklu. Buradan bilim çıkar mı, buradan inovatif toplum çıkar mı? Çıkmaz Sayın Bakan."

Paylan’ın bu sözlerine AKP Ağrı Milletvekili Ekrem Çelebi, “Gezi çıkar ama Gezi çıkıyor” yanıtını verdi. Paylan’ın “Gezi çıkar tabii. Gezi de bir itirazdı. Gezi de bir itirazdı değerli arkadaşım” sözleri üzerine, Çelebi, “İnsanları öldürme çıkar… Mesele şudur” dedi.

MHP'den mülakat ve sendika itirazı

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı da mülakat sistemini eleştirerek, “Bu mülakat sistemi, sözleşmeli öğretmenlerin mülakat sistemiyle alınması KPSS’den yüksek puan alan çok sayıda öğretmenimizi mağdur ediyor. Eğer amaç illegal yapıların sızmasını engellemekse, Sayın Bakanım, takdir edersiniz ki kimsenin alnında FETÖ’cü, PKK’lı olduğu yazmaz yani bunu mülakat yoluyla tespit etme imkânı mümkün değil. Bu, gerekli güvenlik araştırmaları ve soruşturmalarıyla tespit edilecek bir konu. Mülakat sisteminin kalkması gerektiğini düşünüyoruz yani kul hakkına girmeyelim, bu mülakat sistemini kaldıralım diyorum” diye konuştu.

MHP Kayseri Milletvekili Mustafa Baki Ersoy ise eğitimde sendika vesayeti olduğunu belirterek, “İlimiz Kayseri’mizde ve ülke genelinde MEB’e hâkim olan sendikal vesayettir. İl, ilçe millî eğitim müdürlerinin ve müdür yardımcılarının sadece bir sendika yöneticileri ve üyelerinden atanması, sadece mülakatla, sendika referansıyla atanan şube müdürleri, MEB Yönetici Atama Yönetmeliği değişikliği sonucu tamamen sendika-siyaset işbirliğiyle atanan okul müdür ve müdür yardımcıları… Bu yöneticilerin atanmasında ehliyet, liyakat, eğitim başarısı gözetilmemiştir. Sendikada hazırlanmış listeler mülakat komisyonlarında onaylanmıştır. Bu şekilde oluşan ilimiz Kayseri’deki MEB yönetici kadroları aynı zamanda bir sendikanın iş yeri temsilciğini üstlenmişler, burada, bu sendika dışındaki öğretmen, memur, hizmetlilerin işlerinin yürümeyeceği algısını bilinçli olarak oluşturmuşlardır” dedi.

Ersoy, ücretli öğretmen alımının bile sendika referansıyla yapıldığını ifade ederek, şöyle devam etti:

“Bu durum, 15 Temmuz sürecine kadar tüm hızıyla devam etmiş. 15 Temmuzla birlikte yavaşlasa da, değişeceği söylense de değişen fazla bir şey maalesef olmamıştır. Burada bahsedilen hususların tamamından illerimiz mülki amirleri, siyasi partiler haberdar edilmişler ve bazı uygulamalar yargıya taşınmış olsa da bir çözüm üretilememiştir.”