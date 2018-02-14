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HDP'li Özgökçe, TBMM'deki cinsel tacizi İsmail Kahraman'a sordu

F.K. adlı Meclis çalışanının 4 aydır lise öğrencisi bir stajyeri taciz ettiği iddia edildi

14 Şubat 2018 15:13

HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe, TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ın yanıtlaması istemiyle verdiği önergede, Meclis’te yaşanan cinsel taciz vakasını sordu. TBMM ana binada sözleşmeli memur olarak görev yapan F.K. (52) adlı kişinin 4 aydır lise öğrencisi bir stajyeri taciz ettiğine ilişkin basında yer alan haberlere dikkati çeken Özgökçe, “Görev yeri değiştirilen F.K.’nin cinsel saldırı olasılığına karşı gönderildiği birimdeki çalışanlar uyarılmış mıdır, ne gibi tedbirler alınmıştır” dedi.

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HDP’li Özgökçe’nin , TBMM Başkanı İsmail Kahraman’a yönelttiği sorular şöyle:

Basında yer alan iddialara göre TBMM ana binada sözleşmeli memur olarak görev yapan F.K. (52) adlı kişinin 4 aydır lise öğrencisi bir stajyeri taciz ettiği ve son taciz olayını gören başka bir çalışanın durumu yetkililere bildirmesi üzerine başka bir birime gönderilen F.K. hakkında idari soruşturma başlatıldığı öğrenilmiştir.

- F.K. adlı kişinin cinsel taciz saldırısı sabitken ve idari soruşturma başlatılmasına rağmen başka bir birime gönderilerek göreve devam ettirilmesinin gerekçesi nedir?

- Görev yeri değiştirilen F.K.’nin cinsel saldırı olasılığına karşı gönderildiği birimdeki çalışanlar uyarılmış mıdır, ne gibi tedbirler alınmıştır?

- F.K.’nin yeni görev yerinde cinsel taciz saldırılarına devam etmesi halinde sorumlular kim ya da kimler olacaktır?

- F.K. hakkında adli makamlara suç duyurusunda bulunulmuş mudur?

- TBMM çatısı altında 2002 yılından bu yana kadınlara yönelik cinsel şiddet ve şiddetin diğer türlerinde kaç vaka yaşanmıştır?

- Soruşturmaya dönüşmeyen ve kamu davası olarak yargı süreci başlatılmayan şikâyet/vaka sayısı nedir?

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