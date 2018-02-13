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TBMM'de 16 yaşındaki stajyere cinsel taciz!

Staj yapan lise öğrencisinin, 4 ay boyunca TBMM'de çalışan bir memurun tacizine uğradığı ortaya çıktı

13 Şubat 2018 20:38

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) memur olarak çalışan F.K.'nın 16 yaşındaki stajyer lise öğrencisini 4 ay boyunca taciz ettiği ortaya çıktı. Görevden uzaklaştırılan F.K. hakkında soruşturma açıldı. 

İddiaya göre, sözleşmeli memur F.K. (52) TBMM ana binada, 16 yaşındaki lise öğrencisini sıkıştırarak taciz etti. Bunu gören başka bir çalışan durumu yetkililere bildirdi.

Lise öğrencisi genç kız ile konuşan birim yetkilileri, taciz olayının 4 aydır devam ettiğini, kendisini tehdit eden F.K.’dan korktuğu için kimseye söyleyemediğini öğrendi. 

Olayın basında yansıması üzerine TBMM Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Başkanlığı yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Her yıl belirli sayıda öğrenci, TBMM Staj Yönetmeliği esasları çerçevesinde Kurumumuzun çeşitli birimlerinde staj yapmaktadır. Kurum çalışanı bir hizmetlinin, stajyerlerden birisine karşı ahlak dışı davranışta bulunmaya teşebbüs etmesi üzerine mevzubahis kişiye işten el çektirilmiş ve hakkında gerekli soruşturma başlatılmıştır." (DHA) 

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