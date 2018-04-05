HDP'li Osman Baydemir'in hapis cezası kesinleşti; vekilliği düşebilir

Dokunulmazlığın kaldırılmasından sonra ilk kez HDP’li Ahmet Yıldırım’ın parlamento üyeliğinin sona ermesinde gerekçe olan “hakaret suçu” artık parlamento üyeliğinin sona erdirilmesinde emsal oluyor. HDP’li Osman Baydemir hakkında da polise hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 günlük hapis cezası kesinleşirken Başkanlık tezkeresinin Meclis’e gelip genel kurulda okunması durumunda Baydemir’in de vekilliği hakaret suçu dolayısıyla düşecek.

Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre dokunulmazlığın kaldırılmasından sonra milletvekilleri hakkında işletilen yargı süreçlerinde bugüne kadar haklarında kesinleşen ceza dolayısıyla pek çok ismin milletvekilliği TBMM Genel Kurulu’nda anayasa gereği hazırlanan Başbakanlık tezkeresinin okunması dolayısıyla sona erdirilmişti. Milletvekilliği sona eren isimlerin haklarında kesinleşen cezalarını bugüne kadar genelde devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar ve terörle ilişkili suçlar oluşturuyordu.

Bu kapsamda haklarında kesinleşen cezalar dolayısıyla Figen Yüksekdağ, Nursel Aydoğan, Besime Konca, Ferhat Encü ve İbrahim Ayhan’ın vekillikleri düşürülürken ilk kez hakaret suçu 27 Şubat 2018 tarihinde HDP’li Ahmet Yıldırım’ın milletvekilliğinin düşürülmesine gerekçe olmuştu. Yıldırım, parlamento üyeliğinin sona ermesine gerekçe Cumhurbaşkanı’na hakaret suçuydu. Yıldırım’ın aynı zamanda iktidar partisi genel başkanı da olan Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği gerekçesiyle vekilliğinin düşürülmesi dokunulmazlığın kaldırılmasının ardından benzer durumda olan haklarında hakaret suçları dolayısıyla fezlekesi olan diğer milletvekilleri için de emsal olabileceği yorumlarına neden olmuştu.

HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir hakkında Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu dönemde polise hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezası istinaf mahkemesi tarafından da onandı. Hakaret suçu dolayısıyla verilen hapis cezası kesinleşen Baydemir’in anayasa gereği hazırlanacak Başbakanlık tezkeresinin TBMM Genel Kurulu’nda okunması durumunda milletvekilliği düşecek. Yıldırım’a hakaret suçu dolayısıyla verilen ceza nedeniyle vekilliğinin düşürülmesinden sonra Baydemir’in de aynı ceza kapsamında vekilliğinin düşmesi durumunda hakaret suçu dolayısıyla vekillik düşürme resmen emsal olacak. Hakaret suçu dolayısıyla HDP’li milletvekillerinin yanı sıra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun da arasında olduğu pek çok CHP’li milletvekili hakkında da dosya bulunuyor.