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Politika

HDP'li Önder'den dokunulmazlık dosyaları yorumu: Bir tane yolsuzluk, hırsızlık yok; şeref madalyamız bunlar!

Milletvekili seçilemeyenlerin dokunulmazlık dosyaları Meclis Ana Binası'na taşındı

14 Temmuz 2015 00:41

Hülya Karabağlı

25. yasama döneminde milletvekili seçilemeyenlerle ilgili düzenlenen "dokunulmazlık dosyaları", Halkla İlişkiler Binası’ndan ana binaya kamyonetle taşındı. Ana binada tasnif işlemine tabii tutulacak olan dosyalar, daha sonra yargıya gönderilecek.

Dosyaların kamyonetten indirilmesine, o esnada Başkanlık Divanı toplantısından çıkan HDP İdare Amiri Sırrı Süreyya Önder de eşlik etti. Gazetecilerin “Dosyaların büyük bölümü sizin arkadaşlarınızın" sözlerini yanıtlayan Önder, “İçinde bir tane hırsızlık, yolsuzluk, uğursuzluk yoktur; hepsi bizim şeref madalyamız bunlar. Hırsızlık yok, yetim hakkı yok, uğursuzluk yok" ifadelerini kullandı.

Dokunulmazlık dosyalarının Meclis içindeki taşınma işlemi, gazetecilerin yoğun ilgisiyle karşılaştı. Bir kamyoneti dolduran dosyalar, indirildikten sonra da el arabalarıyla taşındı.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu’nda 24. dönemden bin 223 yasama dokunulmazlığı fezlekesi kaldı. İade edilenler çıkarıldığında bin 048 dosya için çalışma yapılıyor. Bu dosyalardan milletvekili seçilemeyenlerin dosyaları ayıklanacak ve seçilmeyenlerin yer aldığı tüm dosyalar Başbakanlık aracılığıyla yargıya iletilecek. Yeniden milletvekili olanların dosyası karma komisyonda tutulacak.

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