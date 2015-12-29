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HDP’li Önder’den Ahmet Hakan’a: İnsanları yanıltmaya hakkınız yok, objektif gazetecilik böyle olmaz!

"Bırakın insanlar cenazelerini kaldırabilirsin"

29 Aralık 2015 13:13

CNN Türk’te yayınlanan Tarafsız Bölge programında Demokratik Toplum Kongresi (DTK) konusu konuşulurken DTK’dan kimsenin programa çağırılmamasını eleştiren Sırrı Süreyya Önder programa telefon ile katılarak program sunucusu Ahmet Hakan'a "İnsanları yanıltmaya hakkınız yok. Objektif gazetecilik, yayıncılık böyle olmaz” diye konuştu.

Zete’nin haberine göre Başbakan Ahmet Davutoğlu’na yönelik “Kaçak çayımızı içer, giderler” sözlerinin, programda ‘böylesine çatışmalı bir ortamda söylenmemesi gereken bir söz‘ nitelendirilmesine de tepki gösteren Önder şöyle konuştu:

“İnsanları yanıltmaya hakkınız yok. Objektif gazetecilik, yayıncılık böyle olmaz. Ben asla espri yapmadım. Dünyanın en acı lafını ettim: Siz bizimle anayasa konuşmaya geliyorsunuz. Ülkenin tamamında anayasal düzlem ortadan kalkmış. Vazgeçtik, temel yaşamsal hakkımızdan. Bırakın insanlar cenazelerini kaldırabilirsin. Eğer bu düzlemi sağlayamıyorsanız bizimle ne konuşacaksınız, gelir kaçak çayımızı içer, gidersiniz.”

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