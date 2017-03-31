HDP'li Önder: Pazartesi günü Bekir Bozdağ ile görüşeceğiz

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, "Adalet Bakanı, ısrarlı randevularımıza yanıt verdi. Pazartesi günü ben ve Pervin Buldan kendisiyle görüşeceğiz" dedi.

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, Fox TV'de katıldığı Çalar Saat programında İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtladı. Önder, pazartesi günü Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile görüşeceklerini açıkladı. Önder'in konuşmasından satır başları:

"Daha fazla yol yapalım diyorlar. Bu, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün konusu. Demokrasiyi örtmeye yol yapıyorlar.

"Eş başkanlarımızı ziyaret etmek istiyoruz, engelliyorlar. 'Paşa gönlüm böyle istedi.' Başkanlık sisteminin fragmanı bu.

"Dokunulmazlıklar sürecinde binlerce itham yapıldı. Mahkemeler açıldı. Aylar geçti. Tek suçlama, propaganda.

"Kadir Topbaş, 'İstanbul özerk olmalıdır' dedi. Biz, bunu ülkenin tamamına istediğimiz için suçlandık. Ankara'daki bir masa, Rize'deki bir dere hakkında karar vermemeli.

"İstedikleri başkanlık değil, başkan sistemi. -lık yok. İstedikleri sistemde, denge denetleme mekanizmaları yok.

"Demirtaş izliyor, kendisine selam gönderiyorum.

"Adalet Bakanı, ısrarlı randevularımıza yanıt verdi. Pazartesi günü ben ve Pervin Buldan kendisiyle görüşeceğiz.

"Partinin eş başkanları ve vekilleri içeride. Dokunulmazlıkların kaldırılması sürecinde bu vekiller için dünyanın ithamı yapıldı. Terörle işbirliği, silah taşıma… Bir tane silahlı eylem ya da şiddetle ilişki iddianamesi bile yok. (PKK ile bağlantıları yok mu? sorusuna) Yok, PKK ile en büyük bağlantısı olan benim. Yüzün üzerinde toplantı yaptım."