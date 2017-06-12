HDP'li Önder hakkında gözaltında "Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği" iddiasıyla fezleke hazırlandı

HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder hakkında gözaltında verdiği savcılık ifadesinde "Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği" iddiasıyla fezleke hazırlandı.

Dokunulmazlıkların kaldırılmasının ardından 4 Kasım 2016 tarihinde aralarında HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş’ın da bulunduğu pek çok milletvekili ifade vermedikleri gerekçesiyle gözaltına alınarak haklarındaki dosyalarla ilgili savcılıklarda ifade vermişlerdi. Cumhuriyet gazetesinden Mahmut Lıcalı'nın haberine göre, söz konusu tarihte gözaltına alınan milletvekilleri arasında yer alan TBMM İdare Amiri Önder hakkında geçen hafta TBMM’ye yeni bir fezleke daha geldi.

Fezlekede, Önder’in zorla getirme işlemi sonrasında Cumhuriyet Başsavcılığı'na şu ifadeyi verdiği belirtildi: "Milletvekili sıfatıyla karşınızdayım. Benim temsil ettiğim bu kimliğe ve halkın iradesine saygısızlık yapılmasına izin vermem mümkün değildir. Adil ve tarafsız bir yargı huzurunda hesap vermekten asla çekinmiyorum. Veremeyeceğim hiçbir hesabım da yoktur. Ülkemizde yargının saygınlığı ayaklar altına iken muhtemelen bu fezlekeleri düzenleyen birçok savcı ve yargı mensubunun bugün vatan hainliği suçlamasıyla tasviye edilmiş olması muhtemeldir. Sizin şahsınıza ve kişiliğinize yönelik hiçbir tereddüdüm ve saygısızlığım yoktur. Ancak şaibelerle dolu bir siyasi geçmişe sahip olan Erdoğan emretti diye başlatılan bu yargılama faaliyetini kabul etmem mümkün değildir.”

Fezlekede Önder’in gözaltına alınarak verdiği ifadede Cumhurbaşkanına hakaret ettiği gerekçesiyle dokunulmazlığın kaldırılması talep edildi. Önder’in böylece ifade vermediği gerekçesiyle gözaltına alınarak zorla verdiği ifade dolayısıyla da fezlekesi oldu.