HDP'li Öcalan'a 2 yıl 6 ay hapis cezası

HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, 'terör örgüt propagandası yapmak' suçundan yargılandığı davada, 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Avukatlarının ek süre talep etmesi üzerine aynı davada yargılanan Şanlıurfa'nın bir diğer HDP'li Milletvekili Osman Baydemir'le ilgil ise karar çıkmadı.

HDP milletvekilleri Baydemir ile Öcalan'ın 'terör örgütü propagandası yaptıkları' gerekçesiyle yargılandıkları davanın duruşması, Şanlıurfa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. HDP'li vekillerin katılmadığı duruşmada, avukatları hazır bulundu. Avukatlar, Baydemir'in konuşmasına ait CD'nin eksik ve yanlış çözüldüğünü, konuşmanın tamamının tarafsız bir Kürtçe tercüman aracılığı ile yeniden çözülmesini talep etti.

Avukatların bu talebini reddeden mahkeme; HDP'li Öcalan'ı 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ve ertelemeye yer olmadığına karar verdi. Baydemir için ise avukatların savunma için ek süre talep etmelerini kabul eden mahkeme heyeti, duruşmayı erteledi. (DHA)