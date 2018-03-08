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Politika

HDP'li Öcalan, Fırat Nehri'ne karanfil attı

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, partisinin kadın üyeleriyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fırat Nehri'ne karanfil bıraktı

08 Mart 2018 16:31

BİRECİK (Şanlıurfa), (DHA) - HDP Şanlıurfa Milletvekili Dilek Öcalan, partisinin kadın üyeleriyle birlikte 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fırat Nehri\'ne karanfil bıraktı.
HDP\'li ve DBP\'li kadınlar, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Fırat Nehri\'ne karanfil atmak için Şanlıurfa\'nın Birecik ilçesinde bir araya geldi. Güvenlik önlemi alınan etkinlik öncesi polis, kadınlara, Şanlıurfa Valiliği\'nin tüm ilçede 1 aylık eylem ve etkinlik yasağını hatırlatarak, toplu eyleme izin vermeyeceğini bildirdi. Bunun üzerine sadece HDP Milletvekili Dilek Öcalan, elinde bulunan karanfilleri Fırat Nehri\'ne attı. HDP\'li Öcalan beraberindekiler, yolda gördükleri kadınlara ellerinde kalan karanfilleri dağıtarak, günlerini kutladı.

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