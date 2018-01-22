HDP'li Nadir Yıldırım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA) - HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım hakkında, tutuksuz yargılandığı KCK ana davasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın talebi doğrultusunda tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Şubat ayında duruşması görülecek olan KCK davası öncesinde yargılamayı yapan Diyarbakır 2\'nci Ağır Ceza Mahkemesi\'ne başvuran savcılığın, 694 sayılı KHK ile Terörle Mücadele Kanunu\'nda belirtilen suçlarda 5 yıllık tutukluluk süresinin 7 yıla çıkarıldığını gerekçe göstererek, Yıldırım\'ın tutuklanmasını talep ettiği öğrenildi.

KCK Ana Davası\'nda dosyaları ayrılan HDP milletvekilleri Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım\'ın 6 Şubat günü görülmesi gereken duruşması, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı\'nın HDP Eş Genel Başkan yardımcısı ve Van Milletvekili Nadir Yıldırım\'ın tutuklanmasına ilişkin talebi nedeniyle bugün görüldü. Davanın bugün görülen duruşmasına Nadir Yıldırım\'ın avukatları katıldı.

Duruşmada söz hakkı verilen Cumhuriyet Savcısı, Nadir Yıldırım\'ın kapatılan Demokratik Toplum Partisi\'nin siyasi danışmanı olduğunu ve sanık hakkında daha 1998 yılından 2008 yılına kadar 6 kez işlediği iddia edilen suçlar nedeniyle adli işlem yapıldığıın kaydetti. Yıldırım\'ın kendisine ait pasaport ile birçok kez yurt dışına çıktığını belirten savcı,

sanığın yasadışı PKK terör örgütü adına ülkemizde faaliyet yürüten KCK/TM yapılanması sözcüsü olarak görev yaptığını kaydetti. Nadir Yıldırım\'ın yapılanma içinde birçok faaliyette bulunduğunu ve vahim nitelikli eylemlerin yapılması noktasında KCK/TM yapılanması adına kararlar vererek, eylemleri organize ettiğini belirten savcı, sanığın 1 Kasım 2015 seçimlerinde 26\'ncı dönem milletvekili olarak seçildiğini kaydetti. Yıldırım\'ın yargılanması sırasında usulüne uygun yapılan tebligata rağmen duruşmaya gelmemesi üzerine hakkında zorla getirme emri çıkarıldığını kaydeden savcı, sanığın zorla getirme emirlerine ısrarlar uymadığı için 30 Ocak 2017 günü mahkemeye getirelerek savunmasının alındığını ifade etti. Yıldırım\'ın hakkındaki tape ve ortam dinleme kayıtlarını kabul etmemesi üzerine ses analizi yaptırıldığını vurgulayan savcı, analiz sonucu alınan bilirkişi raporunda tape ve ortam dinlemesi kayıtlarının sanığın sesi ile kuvvetle muhtemel şekilde örtüştüğünü ifade etti.

SAVCI TUTUKLANMASINI İSTEDİ

694 sayılı KHK\'nın 141\'inci maddesi ile yapılan değişiklikle terör suçlarında daha önce 5 yıl olan tutuklama süresinin 7 yıla çıkarıldığını belirten savcı, Yıldırım\'ın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, eylemlerinin yoğunluğu, katıldığı eylemlerdeki sosyal statüsü, hakkında çıkarılan zorla getirme emirlerine uymaması nedeniyle kaçma şüphesinin kuvvetle muhtemel olduğunu belirterek sanığın tutuklanmasını istedi.

Savcılığın talebinin ardından söz hakkı verilen Yıldırım\'ın avukatı Mesut Beştaş, 28 yıllık meslek hayatında bu dosyanın başına gelenlerin başka dosyanın başına gelmediğini belirterek, \"Her yakalama ve tutuklamanın bir nedeni olması gerekir. Müvekkilimizin aleyhine yeni bir gelişme yoktur. İnsanın aklına dosya dışı şeyler geliyor. İddia makamı etki altında işlem yapmış olabilir. Hukuk güvenliğini ortadan kaldıran bir sonuçla karşı karşıya kalmaktayız. Görülmemiş bir kararla karşılaşmak istemiyoruz\" dedi.

Yıldırım\'ın avukatlarından Reyhan Yalçındağ Baydemir ise davayı başından beri takip ettiğini belirterek, \"Duruşmayı tesadüfen öğrendim. Adımız gibi biliyoruz ki; müvekkilimiz önceki gün \"Afrin\'de savaşın gereği yok\" dediği için bu durum gelişti. Bu şekilde yargılama yapılamaz, duruşma görülemez. Müvekkilim bir ay önce ifade vermiş. Defelarca yurt dışına çıkıp gelmiş. Terazilerin şirazesi kaymış durumdadır. Bu, olağan üstü bir celsedir. \"Afrin savaşı halklar için kötü sonuçlar getirecektir\" demesinden dolayı tutuklama çıkartılmaktadır. Hukuka dönün. Çünkü bu adliye duvarları 2009-201\'dan sonra hukuk cinayetlerine, hukuksuzluklara tanıklık yaptı. Bari siz yapmayın\" dedi.

TUTUKLAMAYA YÖNELİK YAKALAMA KARARI

Daha sonra kararını açıklayan mahkeme, Nadir Yıldırım hakkında kuvvetli suç şüphesinin bulunduğunu, Anayasa\'da yapılan düzenleme kapsamında yasama dokunulmazlığının bulunmadığını ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağını belirterek, tutuklanmasına yönelik yakalama emri çıkarılmasına karar verdi. Duruşma, daha önce bırakılan 6 Şubat tarihine ertelendi.

KCK/TM ana davasında 14 Nisan 2009\'da gözaltına alınarak tutuklanan Nadir Yıldırım, Anayasa Mahkemesi\'nin Mustafa Balbay ve Mehmet Haberal kararının ardından, 5 yıllık tutukluluk süresini doldurduğu gerekçesiyle 14 Nisan 2014 tarihinde tahliye edilmişti. 7 yıl süren davada 111 sanığa değişik oranlarda hapis cezası veren ve 43 sanığı beraat ettiren mahkeme, milletvekili olmaları nedeniyle Osman Baydemir, Dirayet Taşdemir, Çağlar Demirel, Selma Irmak, Ahmet Yıldırım, Besime Konca, Alican Önlü ve Nadir Yıldırım\'ın dosyalarını ayırmıştı.