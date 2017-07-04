HDP'li Mizgin Irgat hakkında yakalama kararı

HDP Bitlis Milletvekili Mizgin Irgat, hakkında İzmir’de görülen davaya katılmadığı ve savunmasının alınamadığı gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldı.

HDP Bitlis Milletvekili Irgat hakkında 2015 yılında Abdullah Öcalan için yapılmak istenen mitingin İzmir Valiliği’nce yasaklanmasını protesto eyleminde kullandığı cümleler nedeniyle açılan davanın duruşması görüldü. Irgat hakkında “Suçu ve suçluyu övmek” suçlamasından 2 yıla kadar hapis cezası istemi ile İzmir 40. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya avukatları katılırken Irgat katılmadı.



Avukatları, Irgat hakkında açılan davanın dosya kapsamı nedeniyle beraatla sonuçlanacağını belirterek, davanın sonlandırılması ve beraat kararı verilmesini istedi. Mahkeme ise Irgat’ın “Kaçak sayılmasına” karar vererek, hakkında yakalama kararı verdi.



Mahkeme ilgili kararında şu ifadelere yer verdi: “Sanık Mizgin Irgat hakkında tebligata verilen cevap içeriği ve hakkında çıkartılan zorla getirme emrine verilen cevap içeriği, aramalara rağmen bulunamamış olması ve ifadesinin alınamamış olması nedeni ile CMK’nin 247. Maddesi hükümleri çerçevesinde kaçak sayılmasına karar verilmesine, kaçak sayılan sanık hakkında CMK’nin 98/3-4, 199. Maddesi uyarınca yakalama müzekkeresi çıkartılmasına, yakalandığında mahkememize veya en yakın Nöbetçi Asliye Ceza Mahkemesine sevkinin sağlanarak savunması, TCK’nin 58. Maddesinin uygulanması ihtimaline binaen ek savunmasının alınması ve 6008 sayılı yasa ile değişik CMK’nin 231/6 maddesi gereğince beyanı alındıktan sonra serbest bırakılmasının sağlanmasının istenmesine, bu amaçla kaçak sayılan sanık hakkında çıkartılan yakalama müzekkeresi, iddianame ve önceki ifadelerinin talimat müzekkeresi ile birlikte gönderilmesine.”