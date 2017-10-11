HDP'li Mithat Sancar: İktidar, Ankara katliamına göz mü yumdu?

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, 10 Ekim 2015’te Barış Mitingi’ne katılmak üzere Ankara Garı önünde toplananlara yönelik canlı bomba saldırısının yıl dönümünde saldırının tüm boyutlarıyla araştırılması için Meclis Araştırma önergesi verdi.

HDP Grubu adına, önerge üzerinde söz alan Sancar, 10 Ekim Ankara Garı katliamının, 34 insanın hayatını kaybettiği Suruç katliamından sonra yaşandığına dikkat çekerek “Ankara Garı patlamasına giden yolda ne tür ihmaller olduğunu artık anlatmaya gerek yok. ‘Sadece ihmal mi?’ Asıl sorulması gereken soru bu? Acaba iktidarın bu katliamdan bilgisi var mıydı? Göz mü yumdu? Bunların gerçekleşmesinden fayda mı umuyordu” dedi.

AKP kanadının tepkisini çeken konuşmasında Sancar, 10 Ekim anma, yas ve protestolarının engellenmesinin gerekçesini sordu “Bu iktidar katilleri korumak mı istiyor? Niye bugün o meydana girmeye izin vermediniz? Neyi saklamaya çalıyorsunuz” ifadelerini kullandı.

HDP’li Sancar’ın tutanaklara geçen konuşması şöyle:

HDP GRUBU ADINA MİTHAT SANCAR (Mardin) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; bundan tam iki yıl önce Ankara Gar'ında peş peşe 2 canlı bomba kendini patlattı, meydan kana bulandı. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük, en vahşi, en barbar katliamı gerçekleşti. Hangi şartlarda gerçekleşmişti bu katliam, hangi ortamda bu canlı bombalar patlatmıştı kendilerini; hatırlatmakta fayda var çok kısa bir şekilde.

7 Haziran seçimleri yapılmış, AKP tek başına iktidar olma çoğunluğunu kaybetmiş ve bu seçimlerin geçersiz kılınması gerektiği yönünde artık hazırlıklar tamamlanmıştı. 7 Haziranı geçersiz kılmak için önemli bir yöntem benimsenmişti, kendilerince önemli bir yöntem benimsemişlerdi. Ortam korku dolacaktı, Türkiye dehşete esir düşürülecekti, böylece toplum rehin alınacaktı ve çoğunluk böylece sağlanacaktı. Art arda bombalar patlamaya başladı. Suruç'ta patladı bomba önce ve orada 34 canımızı yitirdik. Ardından, Ankara Garı patlaması geldi. Ankara Garı patlamasına giden yolda ne tür ihmaller olduğunu artık anlatmaya gerek yok. "Sadece ihmal mi?" Asıl sorulması gereken soru bu? Acaba iktidarın bu katliamdan bilgisi var mıydı? Göz mü yumdu? Bunların gerçekleşmesinden fayda mı umuyordu?

Şimdi, bu yönde, bu şüpheleri kuvvetlendiren açıklamalar yapıldı katliamdan sonra. Dönemin Başbakanı Sayın Davutoğlu "Ankara saldırısından sonra oylarımızda artış trendi görüldü." dedi. Bunun için mi bu katliamlara zemin hazırlandı, yol verildi? 2 canlı bomba yüzlerce, belki bin kilometreyi aşkın bir yolu kat edip Ankara'ya giriyorlar. O gün yol kontrollerine ara verilmiş, bunu ben söylemiyorum, müfettiş raporları söylüyor. Peki, bunlarla ilgili herhangi bir soruşturma yapıldı mı? Hayır. Yargılanan tek bir kamu görevlisi yok. O gün basının karşısına geçen 3 bakanın görüntüleri hafızalardadır. "İhmal yok, güvenlik açığı yok." diyorlar. Eğer ihmal yoksa, güvenlik açığı yoksa, bu canlı bombalar bu kadar yolu kat edip alana bu kadar serbest nasıl girebildiler? Bugün anma için alana girmek isteyenleri dört bir yanı kuşatarak engelleyen Emniyet, o gün o canlı bombaları neden engellemedi? Nasıl engellemedi? Ardından, Başbakanın "kokteyl örgüt" iddiası ortaya çıktı. Neyi örtmeye çalışıyordu iktidar? Ardından, nefret dili başka yerlerde kendini gösterdi; Konya'da millî maç oynanırken, üç gün sonra, katledilenler yuhalandı. Dün akşam Konur Sokak'taki 10 Ekim kurbanları anıtı yıkıldı. Kim yıkıyor? Kim bu katliama sahip çıkıyor? Kim katliam mağdurlarına saldırmaya böylesine bir cüret bulabiliyor, kimden alıyor bu cüreti? O zamanın Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu "HDP'yi mağdur duruma düşürmek için yapılmış provokatif bir eylem." demişti. Bakın, arkadaşlar, dünyanın hiçbir yerinde bu tür kanlı, barbar saldırıların anmasını engelleyen tek bir örnek yok. Neden engelliyorsunuz; anmayı, yası protestoyu neden engelliyorsunuz? Bu iktidar katilleri korumak mı istiyor? Niye bugün o meydana girmeye izin vermediniz? Neyi saklamaya çalıyorsunuz? Orada bu iddialar tekrar dile getirilecek ve sorumluluğunuz tekrar yüzünüze vurulacak diye korkuyor musunuz? Evet, bunları yapmaya devam edebilirsiniz ama bu kadar barbar, bu kadar kanlı bir katliamı ne vicdanlardan silebilirsiniz ne hafızalardan çıkarabilirsiniz ne de hukuken ve siyaseten sorumluluktan kurtulabilirsiniz. Asla unutturmayacağız, hesabı mutlaka sorulacak. (HDP sıralarından alkışlar)

MİTHAT SANCAR (Devamla) - Size tekrar soruyorum: O gün neden tedbirler alınmadı? Sizin Başbakanınızın bu açıklamaları ne anlama geliyor? Neden bunu oy artışıyla açıklıyorsunuz? Neden müfettiş raporlarının gereği yerine getirilmedi? Anmayı neden yasaklıyorsunuz? Bir katliamı protesto etmeyi neden yasaklıyorsunuz? Neden insanların kayıplarını anmasını engelliyorsunuz? Yakınlarını kaybetmiş; evladını, eşini, babasını kaybetmiş insanlara gaz sıkılıyor. İçlerindeydim, iki senedir 10 Ekim anmasına gidiyorum, her ikisinde de o insanlara acımasızca gaz sıkılıyor. O protestodan mı korkuyorsunuz? O insanların gözlerine baktığınızda "siz sorumlusunuz, siyaseten, hukuken, ahlaken, vicdanen sorumlusunuz" ifadelerini görmekten mi korkuyorsunuz? Cesaret edin, oraya bakın, araştırın, ortaya çıkarın, aydınlatın. (HDP ve CHP sıralarından alkışlar) Bu tür demagojilerle, bu tür suçlamalarla bir yere varamazsınız. Bu katliamın sorumluları da, failleri yargılanmayan, organizatörleri bulunmayın bütün katliamların sorumluları -ben yıllarca anlattığım derslerde söyledim, size de söylüyorum- siyasi iktidardır. Eğer aydınlatmamışsanız biz bu dersi ikinci sınıfta da birinci sınıfta da anlatıyoruz.

MİTHAT SANCAR (Devamla) - Aydınlatılmayan, faili bulunmayan, kamu görevlilerinin ihmallerinin örtüldüğü bütün katliamlarda en başta siyasi sorumluluk iktidardadır. Bunu öyle bilin. (HDP sıralarından alkışlar)