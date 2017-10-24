HDP'li Mithat Sancar: ByLock'çu siyasilerin listesini talep ettik, MİT vermedi

HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, üyesi olduğu 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonu’nda ‘ByLock’ kullanan siyasilerin listesinin MİT’ten istenmesini talep ettiklerini ancak kabul edilmediğini söyledi.

AKP’nin cemaat-tarikat politikasından vazgeçecek gibi görünmediğini belirten Sancar, “Bu anlamda baktığınız zaman; Milli Eğitim’de, Emniyet’te ve Yargı’da kadrolaşmayı son sürat devam ettiriyor ve buralarda da yine çeşitli tarikatlara-cemaatlere dayanıyor. Hala bu politikayı yürütüyor olmaları, meseleyi ‘cemaat-tarikat’ tehlikesi olarak algıladıkları konusundaki beyanlarının ne kadar boş olduğunu da gösteriyor” ifadelerini kullandı.

Antakyalı yerel muhabir Tamer Yazar’a konuşan Sancar, "FETÖ’nün siyasi kanat temizliğinin hakkıyla yapıldığını söylemek ne kadar mümkün?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Örgüte her türlü yardımı yapan AKP'nin kendisidir"

"Söz konusu bile değil… Ben, Darbe Araştırma Komisyonu üyesiydim. Komisyon toplantıları boyunca da iddialarımızı ve düşüncelerimizi dile getirdik. Siyasi ayağın netleştirilmesi ve ortaya çıkarılması konusundaki taleplerimizin hepsi reddedildi. Mesela, Darbe Araştırma Komisyonu’nda, ‘ByLock’ kullanan siyasilerin listesinin MİT’ten istenmesini talep ettik. Sadece siyasilerin! Hepsini istemedik. Talebimiz reddedildi. Dedik ki, ‘kim kullanıyor, görelim…’ Milletvekili mi? Bakan mı? Müsteşar mı? Belediye Başkanı mı? ‘Bunları görelim’ dedik. Varsa bizden birileri, onları da bilelim istedik. Ama kabul edilmedi. Şu var ki, ifade ettikleri gibi, bu yapı ‘gelmiş geçmiş en tehlikeli terör örgütü ise’, bu örgütün bu kadar güçlenmesine her türlü yardımı yapan son 15 yıldır iktidarda olan AKP’nin kendisidir. Hem hükümet hem de yerel yönetimler düzeyinde bu yapıya her türlü desteği sunan, yardımı yapan bir parti, hem siyaseten hem de hukuken sorumludur."